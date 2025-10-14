Парадокс рынка: чем больше мяса завозят в Казахстан — тем оно дороже

За первые семь месяцев 2025 года Казахстан ввез около 90 тысяч тонн мяса различных видов. Это практически столько же, сколько годом ранее — рост составил всего 0,1%. Общая стоимость импортных закупок достигла 154,8 млн долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Основной объем импорта традиционно пришелся на мясо и субпродукты домашней птицы — 74 тысячи тонн. Однако поставки снизились на 3,3% по сравнению с прошлым годом.
Главные поставщики курятины и индейки:
Россия — 42,7 тыс. тонн (+23,3%)
Беларусь — 4 тыс. тонн (+36,2%)
Китай — 2,8 тыс. тонн (рост в 3,3 раза)
Бразилия — 6,5 тыс. тонн (рост в 12 раз)
В то же время импорт из США сократился в 2,5 раза, до 11,2 тыс. тонн, а из Латвии — почти вдвое (до 322 тонн).
По данным статистики, импорт говядины вырос на 15%, достигнув 9,3 тыс. тонн.
Основные направления поставок:
Беларусь — 7,2 тыс. тонн (+16%)
Украина — 905 тонн (в 2,4 раза больше)
Россия — 830 тонн (+4,4%)
Бразилия — 173 тонны (рост в 6,6 раза)
Парагвай — 11,7 тонны (в два раза больше)
Таким образом, Бразилия заметно укрепила позиции на казахстанском рынке, увеличив объемы экспорта и по говядине, и по курятине.
Закупки свинины увеличились на 21,7% и составили 4,3 тыс. тонн. Все поставки пришлись на Россию.
Импорт конины вырос почти в 1,8 раза, до 1,5 тыс. тонн.
Основные экспортеры: Аргентина, Монголия, Уругвай, Азербайджан и Россия.
Несмотря на стабильные поставки и рост импорта, цены на мясо в Казахстане продолжают расти.
По сравнению с августом прошлого года:
Говядина подорожала на 23,2%
Баранина — на 22,3%
Конина — на 11,3%
Свинина — на 7,3%
Курятина — на 5,7%
Рост цен эксперты связывают с увеличением затрат на транспортировку, логистику и кормовую базу, а также с ослаблением тенге.
Даже при росте импорта Казахстан сталкивается с подорожанием мяса на внутреннем рынке. Пока новые торговые связи с Бразилией, Беларусью и Россией лишь частично компенсируют внутренний дефицит, устойчивого снижения цен потребителям ждать не приходится.
