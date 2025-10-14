Парадокс рынка: чем больше мяса завозят в Казахстан — тем оно дороже

Қазақ тіліне аудару

За первые семь месяцев 2025 года Казахстан ввез около 90 тысяч тонн мяса различных видов. Это практически столько же, сколько годом ранее — рост составил всего 0,1% . Общая стоимость импортных закупок достигла 154,8 млн долларов , сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Лидирует мясо птицы

Основной объем импорта традиционно пришелся на мясо и субпродукты домашней птицы — 74 тысячи тонн. Однако поставки снизились на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Главные поставщики курятины и индейки:

Россия — 42,7 тыс. тонн (+23,3%)

Беларусь — 4 тыс. тонн (+36,2%)

Китай — 2,8 тыс. тонн (рост в 3,3 раза)

Бразилия — 6,5 тыс. тонн (рост в 12 раз)

В то же время импорт из США сократился в 2,5 раза, до 11,2 тыс. тонн, а из Латвии — почти вдвое (до 322 тонн).

Казахстан увеличил закупку говядины из Бразилии

По данным статистики, импорт говядины вырос на 15%, достигнув 9,3 тыс. тонн.

Основные направления поставок:

Беларусь — 7,2 тыс. тонн (+16%)

Украина — 905 тонн (в 2,4 раза больше)

Россия — 830 тонн (+4,4%)

Бразилия — 173 тонны (рост в 6,6 раза)

Парагвай — 11,7 тонны (в два раза больше)

Таким образом, Бразилия заметно укрепила позиции на казахстанском рынке, увеличив объемы экспорта и по говядине, и по курятине.

Свинина и конина тоже в росте

Закупки свинины увеличились на 21,7% и составили 4,3 тыс. тонн. Все поставки пришлись на Россию.

Импорт конины вырос почти в 1,8 раза, до 1,5 тыс. тонн.

Основные экспортеры: Аргентина, Монголия, Уругвай, Азербайджан и Россия.

Внутренний рынок: мясо дорожает по всем позициям

Несмотря на стабильные поставки и рост импорта, цены на мясо в Казахстане продолжают расти.

По сравнению с августом прошлого года:

Говядина подорожала на 23,2%

Баранина — на 22,3%

Конина — на 11,3%

Свинина — на 7,3%

Курятина — на 5,7%

Рост цен эксперты связывают с увеличением затрат на транспортировку, логистику и кормовую базу, а также с ослаблением тенге.

Итог

Даже при росте импорта Казахстан сталкивается с подорожанием мяса на внутреннем рынке. Пока новые торговые связи с Бразилией, Беларусью и Россией лишь частично компенсируют внутренний дефицит, устойчивого снижения цен потребителям ждать не приходится.