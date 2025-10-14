Кто кредитует больше всех: кому Казахстан должен десятки миллиардов долларов

За последние пять лет внешний долг Казахстана вырос на 8% и достиг почти $173 млрд. Особенно заметно увеличились обязательства перед Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка, передает Lada.kz.
На 1 июля 2025 года совокупный внешний долг Казахстана составил $172,8 млрд, тогда как пять лет назад этот показатель равнялся $159,8 млрд. Таким образом, за период с 2020 по 2025 год страна нарастила долговую нагрузку на 8,1%.
По срокам погашения 86,8% долга приходится на долгосрочные обязательства (со сроком более одного года). В Нацбанке отмечают, что такая структура снижает краткосрочные риски ликвидности, но делает экономику более уязвимой к колебаниям глобальных финансовых рынков.
Преобладающая часть внешнего долга Казахстана сформирована за счет:
кредитов и займов от нерезидентов – 72,2%;
выпущенных долговых ценных бумаг, находящихся у иностранных инвесторов – 9,2%.
Это подтверждает сохраняющуюся зависимость национальной экономики от внешних источников финансирования.
Наибольшие объемы обязательств приходятся на Нидерланды, однако их доля за последние пять лет снизилась на 7,8% — с $44,8 млрд до $41,3 млрд.
Второе место заняла Россия, перед которой долг Казахстана вырос почти вдвое – до $16,2 млрд.
На третьей позиции – Великобритания с $15 млрд, что на 31,2% меньше, чем пять лет назад.
Особенно заметно выросли обязательства перед двумя партнерами:
Объединенные Арабские Эмираты – увеличение в 2,5 раза, до $5,2 млрд;
Россия – рост в 1,8 раза, до $16,2 млрд.
Этот тренд эксперты связывают с активизацией торгово-инвестиционного сотрудничества Казахстана с этими странами, особенно в энергетическом и финансовом секторах.
Среди других крупных кредиторов Казахстана:
Международные организации – $14,4 млрд (+45,4%);
США – $11,75 млрд (-10%);
Франция – $11,02 млрд (-5,8%);
Китай – $10,3 млрд (+1%);
Бермудские острова – $9,4 млрд (-1,05%);
Япония – $4,9 млрд (-14%).
Таким образом, долговая география Казахстана постепенно смещается в сторону региональных партнеров и стратегических инвесторов Ближнего Востока.
Основными получателями внешних средств остаются:
горнодобывающая промышленность и разработка месторождений,
финансовая и страховая деятельность,
обрабатывающая промышленность.
Именно эти отрасли формируют основу экспортного потенциала Казахстана и активно используют внешние заимствования для модернизации и расширения производства.
За последние пять лет Казахстан не только увеличил общий объем внешнего долга, но и изменил его структуру в пользу новых партнеров — России и ОАЭ. Несмотря на преимущественно долгосрочный характер обязательств, рост зависимости от внешних займов может повысить уязвимость экономики при изменении мировых финансовых условий.
