14.10.2025, 10:22

Кто кредитует больше всех: кому Казахстан должен десятки миллиардов долларов

Новости Казахстана 0 5 958

За последние пять лет внешний долг Казахстана вырос на 8% и достиг почти $173 млрд. Особенно заметно увеличились обязательства перед Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка, передает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Рост внешних обязательств

На 1 июля 2025 года совокупный внешний долг Казахстана составил $172,8 млрд, тогда как пять лет назад этот показатель равнялся $159,8 млрд. Таким образом, за период с 2020 по 2025 год страна нарастила долговую нагрузку на 8,1%.

По срокам погашения 86,8% долга приходится на долгосрочные обязательства (со сроком более одного года). В Нацбанке отмечают, что такая структура снижает краткосрочные риски ликвидности, но делает экономику более уязвимой к колебаниям глобальных финансовых рынков.

Основные источники заимствований

Преобладающая часть внешнего долга Казахстана сформирована за счет:

  • кредитов и займов от нерезидентов – 72,2%;

  • выпущенных долговых ценных бумаг, находящихся у иностранных инвесторов – 9,2%.

Это подтверждает сохраняющуюся зависимость национальной экономики от внешних источников финансирования.

Кому Казахстан должен больше всего

Наибольшие объемы обязательств приходятся на Нидерланды, однако их доля за последние пять лет снизилась на 7,8% — с $44,8 млрд до $41,3 млрд.

Второе место заняла Россия, перед которой долг Казахстана вырос почти вдвое – до $16,2 млрд.
На третьей позиции – Великобритания с $15 млрд, что на 31,2% меньше, чем пять лет назад.

Быстрее всего растут долги перед Россией и ОАЭ

Особенно заметно выросли обязательства перед двумя партнерами:

  • Объединенные Арабские Эмираты – увеличение в 2,5 раза, до $5,2 млрд;

  • Россия – рост в 1,8 раза, до $16,2 млрд.

Этот тренд эксперты связывают с активизацией торгово-инвестиционного сотрудничества Казахстана с этими странами, особенно в энергетическом и финансовом секторах.

Международные и региональные кредиторы

Среди других крупных кредиторов Казахстана:

  • Международные организации – $14,4 млрд (+45,4%);

  • США – $11,75 млрд (-10%);

  • Франция – $11,02 млрд (-5,8%);

  • Китай – $10,3 млрд (+1%);

  • Бермудские острова – $9,4 млрд (-1,05%);

  • Япония – $4,9 млрд (-14%).

Таким образом, долговая география Казахстана постепенно смещается в сторону региональных партнеров и стратегических инвесторов Ближнего Востока.

Отрасли, где занимают больше всего

Основными получателями внешних средств остаются:

  • горнодобывающая промышленность и разработка месторождений,

  • финансовая и страховая деятельность,

  • обрабатывающая промышленность.

Именно эти отрасли формируют основу экспортного потенциала Казахстана и активно используют внешние заимствования для модернизации и расширения производства.

Итог

За последние пять лет Казахстан не только увеличил общий объем внешнего долга, но и изменил его структуру в пользу новых партнеров — России и ОАЭ. Несмотря на преимущественно долгосрочный характер обязательств, рост зависимости от внешних займов может повысить уязвимость экономики при изменении мировых финансовых условий.

