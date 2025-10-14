С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила получения и переоформления лицензий для частных судебных исполнителей. Теперь гражданам предстоит оплачивать специальный лицензионный сбор, закрепленный официальным приказом министра юстиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Нововведение официально закреплено

Изменения установлены приказом министра юстиции от 25 сентября 2025 года № 525. Документ определяет порядок взимания платы при выдаче и переоформлении лицензий для частных судебных исполнителей. Ранее такие сборы отсутствовали, и процесс лицензирования был бесплатным для специалистов.

Размер лицензионного сбора

Согласно новым правилам:

При выдаче лицензии сбор составит 6 МРП , что в 2025 году эквивалентно примерно 23 590 тенге .

В 2026 году минимальный расчетный показатель (МРП) увеличится до 4 325 тенге , поэтому плата составит 25 950 тенге .

При переоформлении лицензии граждане будут платить 10% от этой суммы, что существенно дешевле, чем полная стоимость выдачи новой лицензии.

Эти меры направлены на формализацию деятельности частных судебных исполнителей и частичное покрытие расходов на лицензирование.

Как произвести оплату

Оплату можно совершить несколькими способами:

Наличными через банки второго уровня. Безналичным способом через банковские организации или иные учреждения, предоставляющие финансовые услуги.

После внесения средств гражданин получает:

Квитанцию об оплате либо

Электронное подтверждение через портал электронного правительства.

Документ фиксирует сумму платежа и дату его внесения, что является официальным доказательством оплаты лицензионного сбора.

Итог

Введение обязательного лицензионного сбора делает процедуру получения и переоформления лицензий для частных судебных исполнителей в Казахстане платной. Плата незначительно увеличится с ростом МРП в 2026 году, а для переоформления лицензии предусмотрена льгота в размере 90% от полной ставки.