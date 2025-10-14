С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцев

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила получения и переоформления лицензий для частных судебных исполнителей. Теперь гражданам предстоит оплачивать специальный лицензионный сбор, закрепленный официальным приказом министра юстиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Изменения установлены приказом министра юстиции от 25 сентября 2025 года № 525. Документ определяет порядок взимания платы при выдаче и переоформлении лицензий для частных судебных исполнителей. Ранее такие сборы отсутствовали, и процесс лицензирования был бесплатным для специалистов.
Согласно новым правилам:
При выдаче лицензии сбор составит 6 МРП, что в 2025 году эквивалентно примерно 23 590 тенге.
В 2026 году минимальный расчетный показатель (МРП) увеличится до 4 325 тенге, поэтому плата составит 25 950 тенге.
При переоформлении лицензии граждане будут платить 10% от этой суммы, что существенно дешевле, чем полная стоимость выдачи новой лицензии.
Эти меры направлены на формализацию деятельности частных судебных исполнителей и частичное покрытие расходов на лицензирование.
Оплату можно совершить несколькими способами:
Наличными через банки второго уровня.
Безналичным способом через банковские организации или иные учреждения, предоставляющие финансовые услуги.
После внесения средств гражданин получает:
Квитанцию об оплате либо
Электронное подтверждение через портал электронного правительства.
Документ фиксирует сумму платежа и дату его внесения, что является официальным доказательством оплаты лицензионного сбора.
Введение обязательного лицензионного сбора делает процедуру получения и переоформления лицензий для частных судебных исполнителей в Казахстане платной. Плата незначительно увеличится с ростом МРП в 2026 году, а для переоформления лицензии предусмотрена льгота в размере 90% от полной ставки.
Комментарии0 комментарий(ев)