Новый вид наказания: с 14 октября нарушителей ПДД в Казахстане выведут на улицы в ярких жилетах

Қазақ тіліне аудару

С сегодняшнего дня, 14 октября 2025 года, в Казахстане вступают в силу новые правила организации общественных работ для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Этот вид наказания был введён с 1 сентября 2025 года и теперь конкретизирует, как именно осуждённые должны «отрабатывать» свой долг обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: cоздано с помощью нейросети kolesa.kz

Новый вид наказания за нарушения ПДД

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Административный кодекс (Адмкодекс), к общественным работам могут быть приговорены:

Водители, которые повторно в течение года не пропустили автомобиль скорой помощи или патруль полиции. Вместо штрафа 40 МРП им теперь предлагается 20 часов общественных работ.

Пешеходы и самокатчики, повторно нарушившие правила дорожного движения в течение года и ставшие участниками аварии.

Теперь осуждённые будут работать в специальных жилетах с надписью на казахском и русском языках: «Қоғамға қарызды қайтару» — «Отдать долг обществу». Жилеты будут выдавать акиматы, а трудиться нарушители будут бесплатно.

Виды общественных работ для исправления

В разных регионах Казахстана перечни работ различаются, но в целом совпадают. На примере Алматы можно выделить следующие направления:

1. Содержание автомобильных дорог (круглый год)

Осуждённые будут помогать с:

Погрузкой и вывозом мусора на свалку

Окашиванием полос отвода и уборкой травы

Очисткой и мойкой проезжей части

Ликвидацией ям, трещин и выбоин

Очисткой водоотводных канав от снега

Нанесением разметки на улицах

Уборкой тротуаров от грязи

2. Зимнее содержание дорог (зима)

В холодный сезон работы включают:

Приготовление противогололёдных материалов

Снегоочистку дорог и расчистку снежных заносов

Профилирование снежного покрова проезжей части

Удаление снежных валов

Обработку проезжей части противогололёдными средствами

Регулярную очистку автобусных остановок от снега и льда

3. Озеленение дорог и развязок (весна–лето–осень)

Участники работ будут заниматься:

Уходом за зелёными насаждениями на базах, цветниках и газонах транспортных развязок

Созданием и восстановлением зеленых зон

Декоративным оформлением территорий

4. Санитарная очистка территорий города (круглый год)

Включает:

Санитарную очистку остановочных комплексов общественного транспорта

Уборку тротуаров и арыков

5. Поддержание в чистоте светофорных объектов (круглый год)

Осуждённые следят за порядком на объектах регулирования движения.

Ограничения по времени работы

Для работающих и учащихся: до 4 часов в день

Для безработных: до 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю

Таким образом, казахстанцы, осуждённые к общественным работам, будут не только исправлять своё поведение на дороге, но и вносить ощутимый вклад в благоустройство города.