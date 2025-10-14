Новый вид наказания: с 14 октября нарушителей ПДД в Казахстане выведут на улицы в ярких жилетах

С сегодняшнего дня, 14 октября 2025 года, в Казахстане вступают в силу новые правила организации общественных работ для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Этот вид наказания был введён с 1 сентября 2025 года и теперь конкретизирует, как именно осуждённые должны «отрабатывать» свой долг обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Административный кодекс (Адмкодекс), к общественным работам могут быть приговорены:
Водители, которые повторно в течение года не пропустили автомобиль скорой помощи или патруль полиции. Вместо штрафа 40 МРП им теперь предлагается 20 часов общественных работ.
Пешеходы и самокатчики, повторно нарушившие правила дорожного движения в течение года и ставшие участниками аварии.
Теперь осуждённые будут работать в специальных жилетах с надписью на казахском и русском языках: «Қоғамға қарызды қайтару» — «Отдать долг обществу». Жилеты будут выдавать акиматы, а трудиться нарушители будут бесплатно.
В разных регионах Казахстана перечни работ различаются, но в целом совпадают. На примере Алматы можно выделить следующие направления:
Осуждённые будут помогать с:
Погрузкой и вывозом мусора на свалку
Окашиванием полос отвода и уборкой травы
Очисткой и мойкой проезжей части
Ликвидацией ям, трещин и выбоин
Очисткой водоотводных канав от снега
Нанесением разметки на улицах
Уборкой тротуаров от грязи
В холодный сезон работы включают:
Приготовление противогололёдных материалов
Снегоочистку дорог и расчистку снежных заносов
Профилирование снежного покрова проезжей части
Удаление снежных валов
Обработку проезжей части противогололёдными средствами
Регулярную очистку автобусных остановок от снега и льда
Участники работ будут заниматься:
Уходом за зелёными насаждениями на базах, цветниках и газонах транспортных развязок
Созданием и восстановлением зеленых зон
Декоративным оформлением территорий
Включает:
Санитарную очистку остановочных комплексов общественного транспорта
Уборку тротуаров и арыков
Осуждённые следят за порядком на объектах регулирования движения.
Для работающих и учащихся: до 4 часов в день
Для безработных: до 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю
Таким образом, казахстанцы, осуждённые к общественным работам, будут не только исправлять своё поведение на дороге, но и вносить ощутимый вклад в благоустройство города.
