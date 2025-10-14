Что скрывают банки? Бектенов потребовал раскрыть все переплаты по рассрочкам и кредитам

Қазақ тіліне аудару

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и кредитов, включая все переплаты, а также активизировать разъяснительную работу для населения через СМИ и соцсети, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.