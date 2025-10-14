18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 12:14

Что скрывают банки? Бектенов потребовал раскрыть все переплаты по рассрочкам и кредитам

Новости Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и кредитов, включая все переплаты, а также активизировать разъяснительную работу для населения через СМИ и соцсети, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Прозрачность рассрочек и кредитов

Глава правительства подчеркнул необходимость информирования граждан о реальной стоимости товаров при покупке в рассрочку через банки.

  • Банки и кредитные организации должны указывать все переплаты при кредитовании.

  • Торговые точки обязаны отражать рассрочку в цене товара.

  • Власти проведут активную разъяснительную кампанию через СМИ и соцсети.

  • Основной акцент сделан на поддержке отечественного производства и формировании стабилизационных фондов продовольственных товаров.

Модернизация инфраструктуры ЖКХ и тарифная политика

Премьер отметил, что инфраструктура ЖКХ нуждается в масштабной модернизации.

  • Правительство будет проводить сдержанную тарифную политику.

  • Изменений тарифов на коммунальные услуги до конца года не планируется.

  • Любые изменения будут учитывать социальную чувствительность и приоритеты экономики.

  • Госорганы и акиматы должны принимать меры для поддержки покупательной способности граждан, стабилизации цен и обеспечения устойчивой работы инфраструктуры.

Развитие обрабатывающей промышленности

Бектенов подчеркнул необходимость нового импульса для развития обрабатывающего сектора.

  • Основное внимание уделяется глубокой переработке сырья и производству востребованной продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

  • Руководители министерств и нацкомпаний должны контролировать загрузку отечественных производителей через долгосрочные договора и офтейк-контракты.

  • Приоритет при обработке казахстанского сырья — за местными переработчиками.

  • Госорганы обязаны создать условия для привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор.

Энергетика и крупные проекты

Премьер поручил Министерству энергетики не снижать темпы работы и обеспечить стабильную эксплуатацию крупных месторождений:

  • Тенгиз, Кашаган и Карачаганак

  • Контроль за строительством трех газоперерабатывающих заводов

Привлечение инвестиций и региональная работа

  • План по привлечению инвестиций выполнен на 93,3%, но только 11 из 20 регионов достигли целевых показателей.

  • Проблемы девяти регионов указывают на недостаточную работу региональных инвестштабов под руководством акимов.

  • Поручено МИДу и акиматам усилить сопровождение и привлечение инвестиционных проектов.

Прозрачность рынка и развитие электронной торговли

Глава правительства обратил внимание на важность прозрачности внутреннего рынка и развития онлайн-торговли:

  • Министерству торговли поручено контролировать исполнение обязательной маркировки ключевых товаров.

  • Рассматривается упрощение маркировки для отечественных производителей.

  • Планируется стимулирование развития электронной торговли, включая поддержку местных онлайн-площадок и интеграцию с системой прослеживаемости.

Бектенов отметил, что эти меры направлены на обеспечение стабильности цен, поддержку граждан и устойчивое развитие экономики Казахстана.

