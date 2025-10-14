Что скрывают банки? Бектенов потребовал раскрыть все переплаты по рассрочкам и кредитам

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и кредитов, включая все переплаты, а также активизировать разъяснительную работу для населения через СМИ и соцсети, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Глава правительства подчеркнул необходимость информирования граждан о реальной стоимости товаров при покупке в рассрочку через банки.
Банки и кредитные организации должны указывать все переплаты при кредитовании.
Торговые точки обязаны отражать рассрочку в цене товара.
Власти проведут активную разъяснительную кампанию через СМИ и соцсети.
Основной акцент сделан на поддержке отечественного производства и формировании стабилизационных фондов продовольственных товаров.
Премьер отметил, что инфраструктура ЖКХ нуждается в масштабной модернизации.
Правительство будет проводить сдержанную тарифную политику.
Изменений тарифов на коммунальные услуги до конца года не планируется.
Любые изменения будут учитывать социальную чувствительность и приоритеты экономики.
Госорганы и акиматы должны принимать меры для поддержки покупательной способности граждан, стабилизации цен и обеспечения устойчивой работы инфраструктуры.
Бектенов подчеркнул необходимость нового импульса для развития обрабатывающего сектора.
Основное внимание уделяется глубокой переработке сырья и производству востребованной продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков.
Руководители министерств и нацкомпаний должны контролировать загрузку отечественных производителей через долгосрочные договора и офтейк-контракты.
Приоритет при обработке казахстанского сырья — за местными переработчиками.
Госорганы обязаны создать условия для привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор.
Премьер поручил Министерству энергетики не снижать темпы работы и обеспечить стабильную эксплуатацию крупных месторождений:
Тенгиз, Кашаган и Карачаганак
Контроль за строительством трех газоперерабатывающих заводов
План по привлечению инвестиций выполнен на 93,3%, но только 11 из 20 регионов достигли целевых показателей.
Проблемы девяти регионов указывают на недостаточную работу региональных инвестштабов под руководством акимов.
Поручено МИДу и акиматам усилить сопровождение и привлечение инвестиционных проектов.
Глава правительства обратил внимание на важность прозрачности внутреннего рынка и развития онлайн-торговли:
Министерству торговли поручено контролировать исполнение обязательной маркировки ключевых товаров.
Рассматривается упрощение маркировки для отечественных производителей.
Планируется стимулирование развития электронной торговли, включая поддержку местных онлайн-площадок и интеграцию с системой прослеживаемости.
Бектенов отметил, что эти меры направлены на обеспечение стабильности цен, поддержку граждан и устойчивое развитие экономики Казахстана.
