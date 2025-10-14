Нацбанк Казахстана раскрыл зарплаты и премии своего руководства

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, раскрывая подробности о доходах, расходах и выплатах руководству. Согласно документу, вознаграждение членов правления и совета директоров в прошлом году достигло почти 1,7 млрд тенге, что на 22,8% больше, чем в 2023 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.