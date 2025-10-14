18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 12:38

Нацбанк Казахстана раскрыл зарплаты и премии своего руководства

Новости Казахстана 0 2 588

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, раскрывая подробности о доходах, расходах и выплатах руководству. Согласно документу, вознаграждение членов правления и совета директоров в прошлом году достигло почти 1,7 млрд тенге, что на 22,8% больше, чем в 2023 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: almaty-cgkb.kz
Фото: almaty-cgkb.kz

Рост убытков банка

В отчетности НБРК также отражены финансовые результаты деятельности за 2024 год:

  • Убытки Национального банка составили почти 355 млрд тенге.

  • По сравнению с предыдущим годом, эта сумма увеличилась более чем на 30%.

Таким образом, несмотря на рост выплат руководству, финансовые показатели банка демонстрируют значительное увеличение убытков.

Вознаграждение руководства

Вознаграждение членов правления и совета директоров включает:

  • Основные зарплаты.

  • Дополнительные выплаты и премии.

Рост выплат в 2024 году составил 22,8%, и общая сумма достигла 1,7 млрд тенге.

На текущий момент в совет директоров входят 26 человек, которые получают указанные выплаты.

Расходы на персонал

Отдельно в отчетности выделены расходы на сотрудников банка в целом:

  • Заработная плата сотрудников: почти 31 млрд тенге, что на 8,47% больше, чем в 2023 году.

  • Общие расходы на персонал: 54,2 млрд тенге.

В эти расходы включены:

  • зарплаты и премии;

  • социальные налоги;

  • страхование;

  • обучение и повышение квалификации;

  • пенсионные отчисления;

  • прочие сопутствующие выплаты.

Итог

Финансовая отчетность НБРК за 2024 год показывает одновременно:

  • значительное увеличение убытков банка,

  • рост расходов на персонал и вознаграждений руководства,

  • стремление к прозрачности в раскрытии выплат членам совета директоров и правления.

0
37
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?