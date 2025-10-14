Нацбанк Казахстана раскрыл зарплаты и премии своего руководства

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, раскрывая подробности о доходах, расходах и выплатах руководству. Согласно документу, вознаграждение членов правления и совета директоров в прошлом году достигло почти 1,7 млрд тенге, что на 22,8% больше, чем в 2023 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В отчетности НБРК также отражены финансовые результаты деятельности за 2024 год:
Убытки Национального банка составили почти 355 млрд тенге.
По сравнению с предыдущим годом, эта сумма увеличилась более чем на 30%.
Таким образом, несмотря на рост выплат руководству, финансовые показатели банка демонстрируют значительное увеличение убытков.
Вознаграждение членов правления и совета директоров включает:
Основные зарплаты.
Дополнительные выплаты и премии.
Рост выплат в 2024 году составил 22,8%, и общая сумма достигла 1,7 млрд тенге.
На текущий момент в совет директоров входят 26 человек, которые получают указанные выплаты.
Отдельно в отчетности выделены расходы на сотрудников банка в целом:
Заработная плата сотрудников: почти 31 млрд тенге, что на 8,47% больше, чем в 2023 году.
Общие расходы на персонал: 54,2 млрд тенге.
В эти расходы включены:
зарплаты и премии;
социальные налоги;
страхование;
обучение и повышение квалификации;
пенсионные отчисления;
прочие сопутствующие выплаты.
Финансовая отчетность НБРК за 2024 год показывает одновременно:
значительное увеличение убытков банка,
рост расходов на персонал и вознаграждений руководства,
стремление к прозрачности в раскрытии выплат членам совета директоров и правления.
