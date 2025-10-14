Скандал в «Отбасы банке»: военные и их семьи не могут получить свои деньги (видео)

В одном из отделений «Отбасы банка» разгорелся настоящий скандал: десятки женщин, жён военнослужащих, пришли с требованием вернуть деньги, которые, по их словам, оказались заморожены на счетах их мужей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В социальных сетях активно распространяется видео с инцидентом. На кадрах — крики, слёзы и явное возмущение: женщины требуют разблокировать средства, чтобы оплачивать ипотеку, коммунальные услуги и аренду жилья.
Многодетные матери, жены военных и другие пострадавшие отмечают, что из-за блокировки счетов семьи сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями.
«Наши мужья месяцами не могут внести ипотечные платежи. Это что, справедливо?» — возмущается одна из женщин на видео.
На видеозаписи слышны жалобы на условия жизни:
«Наши дети сидят в холоде, а вы — в теплых кабинетах!»
При этом руководство банка не выходило к собравшимся лично. Все обращения принимались через видеосвязь. Очевидцы отмечают, что молчание топ-менеджеров лишь усилило недовольство, создавая впечатление игнорирования проблем граждан.
Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова выступила с официальным разъяснением:
С 1 июля 2025 года средства военнослужащих могут использоваться только для трёх целей: покупка жилья (в том числе через ипотеку), оплата аренды и перечисления в жилищно-строительные сберегательные банки.
Банк проводит постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с представителями военных округов.
Ибрагимова отметила, что анализ рынка и встреч с представителями военных частей выявил системные проблемы:
Главная трудность связана с требованием законодательства — договор аренды жилья должен быть зарегистрирован в ЦОНе.
Многие арендодатели отказываются выполнять это условие, что затрудняет перечисления средств семьям военных.
По итогам переговоров с Министерством обороны и другими госорганами было найдено временное решение:
До 1 января 2026 года регистрация договоров аренды будет проводиться в упрощённом порядке.
Это позволит семьям военнослужащих оплачивать аренду и пользоваться средствами без задержек.
Ибрагимова подчеркнула социальную ответственность банка:
«Мы понимаем, что речь идёт о семьях, где каждый тенге имеет значение. Поэтому все решения принимаются максимально быстро и с учётом социальной ответственности банка».
