Скандал в «Отбасы банке»: военные и их семьи не могут получить свои деньги (видео)

Қазақ тіліне аудару

В одном из отделений «Отбасы банка» разгорелся настоящий скандал: десятки женщин, жён военнослужащих, пришли с требованием вернуть деньги, которые, по их словам, оказались заморожены на счетах их мужей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: 2gis.kz

Массовое недовольство и эмоциональные протесты

В социальных сетях активно распространяется видео с инцидентом. На кадрах — крики, слёзы и явное возмущение: женщины требуют разблокировать средства, чтобы оплачивать ипотеку, коммунальные услуги и аренду жилья.

Многодетные матери, жены военных и другие пострадавшие отмечают, что из-за блокировки счетов семьи сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями.

«Наши мужья месяцами не могут внести ипотечные платежи. Это что, справедливо?» — возмущается одна из женщин на видео.

Дети в холоде: эмоции и отчаяние

На видеозаписи слышны жалобы на условия жизни:

«Наши дети сидят в холоде, а вы — в теплых кабинетах!»

При этом руководство банка не выходило к собравшимся лично. Все обращения принимались через видеосвязь. Очевидцы отмечают, что молчание топ-менеджеров лишь усилило недовольство, создавая впечатление игнорирования проблем граждан.

Позиция руководства банка

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова выступила с официальным разъяснением:

С 1 июля 2025 года средства военнослужащих могут использоваться только для трёх целей: покупка жилья (в том числе через ипотеку), оплата аренды и перечисления в жилищно-строительные сберегательные банки.

Банк проводит постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с представителями военных округов.

Ибрагимова отметила, что анализ рынка и встреч с представителями военных частей выявил системные проблемы:

Главная трудность связана с требованием законодательства — договор аренды жилья должен быть зарегистрирован в ЦОНе.

Многие арендодатели отказываются выполнять это условие, что затрудняет перечисления средств семьям военных.

Временное решение проблемы

По итогам переговоров с Министерством обороны и другими госорганами было найдено временное решение:

До 1 января 2026 года регистрация договоров аренды будет проводиться в упрощённом порядке.

Это позволит семьям военнослужащих оплачивать аренду и пользоваться средствами без задержек.

Ибрагимова подчеркнула социальную ответственность банка: