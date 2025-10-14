Алексей Цой назначен советником Президента Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Распоряжением Главы государства Алексей Владимирович Цой назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам , сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz

Биография и образование

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Его образовательный путь охватывает как медицинскую, так и управленческую сферу:

2001 – Южно-Казахстанская государственная медицинская академия;

2007 – Национальный научный медицинский центр Министерства здравоохранения и Институт международного права и международного бизнеса "Данекер";

2015 – Алматы Менеджмент университет;

2016 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Sells College (Лондон).

Дополнительно проходил стажировки в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и других странах.

Алексей Цой имеет следующие научные степени:

Кандидат медицинских наук (PhD) ;

Бакалавр юридических наук (LLB) ;

Доктор делового администрирования (DBA).

Карьерный путь

Алексей Цой обладает многолетним опытом работы в медицинской и административной сферах. Ключевые этапы его карьеры: