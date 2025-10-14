18+
14.10.2025, 14:46

Алексей Цой назначен советником Президента Казахстана

Новости Казахстана 0 673

Распоряжением Главы государства Алексей Владимирович Цой назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Биография и образование

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Его образовательный путь охватывает как медицинскую, так и управленческую сферу:

  • 2001 – Южно-Казахстанская государственная медицинская академия;

  • 2007 – Национальный научный медицинский центр Министерства здравоохранения и Институт международного права и международного бизнеса "Данекер";

  • 2015 – Алматы Менеджмент университет;

  • 2016 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Sells College (Лондон).

Дополнительно проходил стажировки в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и других странах.

Алексей Цой имеет следующие научные степени:

  • Кандидат медицинских наук (PhD);

  • Бакалавр юридических наук (LLB);

  • Доктор делового администрирования (DBA).

Карьерный путь

Алексей Цой обладает многолетним опытом работы в медицинской и административной сферах. Ключевые этапы его карьеры:

  • 2002–2007 – врач эндоскопического отделения, старший научный сотрудник РГП "Национальный научный медицинский центр"; аспирант Казахской государственной медицинской академии; работа в РГП "Республиканская клиническая больница".

  • 2008–2009 – директор РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" Медицинского центра Управления делами Президента РК.

  • 2010–2011 – начальник ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".

  • 2011–2014 – главный врач РГП "Городская больница №1".

  • 2014–2017 – вице-министр здравоохранения и социального развития РК.

  • 2017–2019 – вице-министр здравоохранения РК.

  • 2019–2020 – руководитель ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".

  • 2020 – первый вице-министр здравоохранения РК.

  • 2020–2021 – министр здравоохранения РК.

  • 31 октября 2022 – назначен руководителем Медицинского центра Управления делами Президента РК.

