Алексей Цой назначен советником Президента Казахстана

Распоряжением Главы государства Алексей Владимирович Цой назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Его образовательный путь охватывает как медицинскую, так и управленческую сферу:
2001 – Южно-Казахстанская государственная медицинская академия;
2007 – Национальный научный медицинский центр Министерства здравоохранения и Институт международного права и международного бизнеса "Данекер";
2015 – Алматы Менеджмент университет;
2016 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Sells College (Лондон).
Дополнительно проходил стажировки в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и других странах.
Алексей Цой имеет следующие научные степени:
Кандидат медицинских наук (PhD);
Бакалавр юридических наук (LLB);
Доктор делового администрирования (DBA).
Алексей Цой обладает многолетним опытом работы в медицинской и административной сферах. Ключевые этапы его карьеры:
2002–2007 – врач эндоскопического отделения, старший научный сотрудник РГП "Национальный научный медицинский центр"; аспирант Казахской государственной медицинской академии; работа в РГП "Республиканская клиническая больница".
2008–2009 – директор РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" Медицинского центра Управления делами Президента РК.
2010–2011 – начальник ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
2011–2014 – главный врач РГП "Городская больница №1".
2014–2017 – вице-министр здравоохранения и социального развития РК.
2017–2019 – вице-министр здравоохранения РК.
2019–2020 – руководитель ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
2020 – первый вице-министр здравоохранения РК.
2020–2021 – министр здравоохранения РК.
31 октября 2022 – назначен руководителем Медицинского центра Управления делами Президента РК.
