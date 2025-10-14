Массовые ликвидации в Казахстане: кто и почему закроет свой бизнес - причины

В Казахстане до 300 тыс. компаний рискуют уйти с рынка после введения запретительного списка видов деятельности. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
«Закрытие бизнеса будет, безусловно. Мы об этом сразу говорили. Но закрывать будет тот, кто дробился, потому что теперь не будет правовых возможностей для дробления. Поэтому да, эти компании уйдут – это порядка 300 тыс. предприятий, по нашим предварительным расчетам. Они закроются, потому что нет смысла для их создания, более выгодные условия появятся», – отметил чиновник.
По словам Амрина, массовые ликвидации связаны с практикой дробления бизнеса. Ранее предприниматели создавали несколько фирм, чтобы избежать налоговых порогов или платить меньше НДС.
«Один и тот же налогоплательщик оформляет на своих работников еще фирмы, или когда доходит до порога по НДС, останавливаются и регистрируют новое предприятие и так далее. Сейчас мы говорим: 2,3 млрд тенге – общий порог и не плательщик НДС, то есть тебе не нужно создавать несколько компаний и дробить, лучше объединись, сделай одну», – объяснил вице-министр.
Минфин теперь видит всю цепочку бизнеса до конечного потребителя, что делает дробление невыгодным.
Отдельное внимание уделяется видам деятельности из категории ОКЭД 96.090 – «Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». В эту категорию входят астрологические и спиритические услуги, эскорт, службы знакомств, брачные агентства, выгул и дрессировка животных, чистка обуви, носильщики и другие услуги.
Вице-министр отметил, что около 280,3 тыс. индивидуальных предпринимателей показывают в этой категории доход почти 2 трлн тенге. Это наводит на мысль, что многие из них ведут бизнес не как физлица.
«Мы рассматриваем вариант, при котором сам ОКЭД останется в запретительном списке, но часть видов деятельности будет разрешена работать по упрощенке», – добавил А. Амрин.
Ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» указывала на устаревший механизм ОКЭД, поскольку многие современные виды бизнеса не вписываются в существующие категории.
Канат Ибраев, представитель НПП, отметил, что отмена упрощенной системы налогообложения ослабит позиции отечественных малых производителей. Это приведет к:
росту издержек;
снижению конкурентоспособности;
усилению давления со стороны зарубежных товаров, которые зачастую дешевле и не сталкиваются с аналогичными налоговыми барьерами.
Запретительный список был опубликован 26 сентября. Согласно проекту Минэкономики, из 1 111 существующих видов деятельности ограничения затронут около 70% ОКЭД – примерно 795 кодов.
Комментарии0 комментарий(ев)