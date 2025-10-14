18+
14.10.2025, 15:39

Массовые ликвидации в Казахстане: кто и почему закроет свой бизнес - причины

Новости Казахстана 0 735

В Казахстане до 300 тыс. компаний рискуют уйти с рынка после введения запретительного списка видов деятельности. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

«Закрытие бизнеса будет, безусловно. Мы об этом сразу говорили. Но закрывать будет тот, кто дробился, потому что теперь не будет правовых возможностей для дробления. Поэтому да, эти компании уйдут – это порядка 300 тыс. предприятий, по нашим предварительным расчетам. Они закроются, потому что нет смысла для их создания, более выгодные условия появятся», – отметил чиновник.

Причины массового закрытия бизнеса

По словам Амрина, массовые ликвидации связаны с практикой дробления бизнеса. Ранее предприниматели создавали несколько фирм, чтобы избежать налоговых порогов или платить меньше НДС.

«Один и тот же налогоплательщик оформляет на своих работников еще фирмы, или когда доходит до порога по НДС, останавливаются и регистрируют новое предприятие и так далее. Сейчас мы говорим: 2,3 млрд тенге – общий порог и не плательщик НДС, то есть тебе не нужно создавать несколько компаний и дробить, лучше объединись, сделай одну», – объяснил вице-министр.

Минфин теперь видит всю цепочку бизнеса до конечного потребителя, что делает дробление невыгодным.

Специфика ОКЭД 96.090

Отдельное внимание уделяется видам деятельности из категории ОКЭД 96.090 – «Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». В эту категорию входят астрологические и спиритические услуги, эскорт, службы знакомств, брачные агентства, выгул и дрессировка животных, чистка обуви, носильщики и другие услуги.

Вице-министр отметил, что около 280,3 тыс. индивидуальных предпринимателей показывают в этой категории доход почти 2 трлн тенге. Это наводит на мысль, что многие из них ведут бизнес не как физлица.

«Мы рассматриваем вариант, при котором сам ОКЭД останется в запретительном списке, но часть видов деятельности будет разрешена работать по упрощенке», – добавил А. Амрин.

Мнение предпринимателей и НПП

Ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» указывала на устаревший механизм ОКЭД, поскольку многие современные виды бизнеса не вписываются в существующие категории.

Канат Ибраев, представитель НПП, отметил, что отмена упрощенной системы налогообложения ослабит позиции отечественных малых производителей. Это приведет к:

  • росту издержек;

  • снижению конкурентоспособности;

  • усилению давления со стороны зарубежных товаров, которые зачастую дешевле и не сталкиваются с аналогичными налоговыми барьерами.

Объем ограничений

Запретительный список был опубликован 26 сентября. Согласно проекту Минэкономики, из 1 111 существующих видов деятельности ограничения затронут около 70% ОКЭД – примерно 795 кодов.

