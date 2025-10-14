18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
14.10.2025, 16:11

Новые правила в аптеках Казахстана: платить или нет — решает сам пациент

С 15 октября в Казахстане стартует пилотный проект по сооплате за лекарства. Инициатива направлена на повышение доступности медикаментов и предоставление гражданам возможности самим выбирать нужные препараты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Об этом на форуме по медицинскому туризму сообщила старший менеджер Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Жайнар Сейсембай. По её словам, механизм сооплаты уже предусмотрен в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», но ранее не применялся на практике.

Почему понадобились изменения

Сегодня бесплатными препаратами обеспечиваются 3,5 миллиона пациентов из 4,5 миллиона стоящих на диспансерном учёте. Однако, как отметила Сейсембай, часть граждан не обращается в поликлиники за лекарствами или не принимает предоставляемые препараты.

«Некоторые пациенты не хотят пользоваться теми лекарствами, которые закупаются государством. Чтобы решить эту проблему, мы вводим механизм сооплаты. Пациент сможет выбрать любой препарат и при необходимости доплатить разницу прямо в аптеке», — объяснила представитель ФСМС.

Как будет работать сооплата

Стоимость лекарственного средства будет разделена на две части:

  • доля, возмещаемая Фондом медицинского страхования,

  • и доля, которую оплачивает сам пациент.

Если цена выбранного препарата окажется ниже установленной суммы возмещения, доплачивать ничего не потребуется.

Первым направлением для пилотного проекта выбрана артериальная гипертензия — одно из самых распространённых хронических заболеваний в стране.

Что даст нововведение

По прогнозам Фонда, механизм сооплаты позволит:

  • увеличить охват пациентов лекарственным обеспечением до 4 миллионов человек в год;

  • повысить доступность медикаментов для граждан;

  • расширить сеть аптек, участвующих в программе;

  • снизить перебои с поставками лекарств.

Кроме того, пациенты смогут выбирать между оригинальными препаратами и дженериками, исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.

«Это создаёт прозрачность, удобство и элемент выбора для граждан. Аптеки получат приток клиентов, а государство — стабильное обеспечение населения лекарствами», — подчеркнула Жайнар Сейсембай.

Итог

Пилотный проект по сооплате за лекарства может стать первым шагом к более гибкой системе лекарственного обеспечения в Казахстане. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на другие заболевания и регионы страны.

Комментарии

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Я так понял, это называется перекладывание ответственности на плечи больного, типа сам выбрал, сам и отвечай. Медицина у нас как всегда на высоте, это ж надо было так выкрутиться. Кладбище, расширяй границы.
14.10.2025, 11:33
