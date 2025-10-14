Казахстан останется без теле- и радиовещания: что известно

Қазақ тіліне аудару

В четверг, 16 октября 2025 года , по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию теле- и радиоканалов. Как сообщили в АО "Казтелерадио" , отключение связано с проведением планово-профилактических работ, передает Lada.kz.

Когда и на сколько отключат вещание

По данным компании, профилактика продлится с 03:00 до 17:00 часов. В течение этого времени не будут доступны:

спутниковые каналы;

цифровое телевидение;

аналоговое эфирное вещание.

Таким образом, на протяжении 14 часов телевизоры и радиоприемники в Казахстане будут работать с перебоями или вовсе без сигнала.

Зачем проводят профилактику

В «Казтелерадио» пояснили, что такие работы выполняются ежеквартально и являются обязательной частью технического обслуживания.

Основные цели профилактики:

обеспечение бесперебойной и качественной работы оборудования;

предотвращение возможных сбоев в будущем;

проверка и обновление технических систем.

Дополнительная модернизация оборудования

Помимо стандартных работ, специалисты компании проведут дополнительные мероприятия по модернизации технических средств. Это позволит улучшить качество сигнала и повысить надежность телерадиовещания в стране.

Когда вещание восстановят

По завершении всех процедур, в 17:00 часов 16 октября, телерадиосигнал будет полностью восстановлен. В «Казтелерадио» подчеркнули, что временные неудобства необходимы для поддержания стабильной и современной инфраструктуры вещания.