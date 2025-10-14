Казахстан останется без теле- и радиовещания: что известно

В четверг, 16 октября 2025 года, по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию теле- и радиоканалов. Как сообщили в АО "Казтелерадио", отключение связано с проведением планово-профилактических работ, передает Lada.kz.
По данным компании, профилактика продлится с 03:00 до 17:00 часов. В течение этого времени не будут доступны:
спутниковые каналы;
цифровое телевидение;
аналоговое эфирное вещание.
Таким образом, на протяжении 14 часов телевизоры и радиоприемники в Казахстане будут работать с перебоями или вовсе без сигнала.
В «Казтелерадио» пояснили, что такие работы выполняются ежеквартально и являются обязательной частью технического обслуживания.
Основные цели профилактики:
обеспечение бесперебойной и качественной работы оборудования;
предотвращение возможных сбоев в будущем;
проверка и обновление технических систем.
Помимо стандартных работ, специалисты компании проведут дополнительные мероприятия по модернизации технических средств. Это позволит улучшить качество сигнала и повысить надежность телерадиовещания в стране.
По завершении всех процедур, в 17:00 часов 16 октября, телерадиосигнал будет полностью восстановлен. В «Казтелерадио» подчеркнули, что временные неудобства необходимы для поддержания стабильной и современной инфраструктуры вещания.
Комментарии0 комментарий(ев)