Какое будущее у русского языка в Казахстане

Председатель Казахстанской ассоциации учителей русских школ Наталья Вдовина рассказала о будущем русскоязычного образования, кадровом дефиците и роли русского языка в формировании гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Русский мир".

Фото: кадр YouTube

Ассоциация завершает работу, но её значение не теряется

Недавно Наталья Вдовина заявила, что Ассоциация учителей русских школ Казахстана прекращает свою деятельность. Новых кандидатов на должность председателя не нашлось. Однако уход организации, по её словам, символизирует не конец эпохи, а переход к новому этапу в развитии русскоязычного образования.

Сеть школ с обучением на русском языке в Казахстане постепенно сокращается. На это влияют демографические процессы, миграция и курс государства на укрепление позиций казахского языка. Тем не менее, по словам Вдовиной, говорить о полном исчезновении таких школ нельзя — они по-прежнему остаются востребованной частью образовательной системы.

Русская школа — часть новой полиязычной модели

Сегодня в Казахстане образование на русском языке развивается в двух форматах:

Классическая модель , где обучение ведётся полностью на русском языке. Её доля постепенно снижается, главным образом из-за демографических изменений.

Полиязычная модель, которая становится официальным вектором развития. В ней русский язык используется наряду с казахским и английским, формируя сбалансированную систему.

Как подчёркивает Вдовина, это естественная эволюция, а не результат административных ограничений. Государственная политика направлена на сохранение языковых прав русскоязычных граждан при одновременном развитии государственного языка.

Родители выбирают баланс трёх языков

Родители, по словам эксперта, по-прежнему часто выбирают школы с русским языком обучения — в первую очередь из-за высоких карьерных перспектив и возможностей для получения образования за границей.

Однако одноязычная модель порождает трудности: дети, не владеющие казахским, сталкиваются с барьерами в госструктурах и местных коллективах.

Сейчас всё больше родителей стремятся к равному владению тремя языками — казахским, русским и английским. Такой подход открывает максимально широкие возможности как внутри страны, так и за её пределами.

Русские школы как фундамент гуманитарных связей

Русскоязычные школы играют ключевую роль в укреплении культурных и образовательных связей Казахстана и России. Ежегодно тысячи их выпускников поступают в российские вузы — сегодня там обучается около 60 тысяч казахстанцев.

Престиж российских дипломов остаётся высоким: они признаются работодателями, обеспечивают качественную подготовку и расширяют карьерные горизонты. В 2025 году правительство России выделило 800 квот для граждан Казахстана.

Сотрудничество становится двусторонним: в Омске в 2025 году открылся филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Всё это укрепляет гуманитарный фундамент, где русский язык выступает языком интеграции и взаимопонимания.

Кадровый кризис в русских школах

Острой проблемой остаётся нехватка педагогов. Кризис усугубляется сокращением профильных факультетов и недостатком молодых специалистов.

Несмотря на это, Ассоциация учителей русских школ продолжает играть важную роль — она остаётся методическим и информационным центром для преподавателей, поддерживая качество обучения и обмен опытом.

Будущее русского языка в Казахстане

По прогнозу Натальи Вдовиной, через 10–15 лет русский язык сохранит позиции, но трансформируется. Количество чисто русскоязычных школ сократится, особенно в сельских регионах, зато вырастет число школ смешанного типа, где будут действовать казахские и русские классы.

Русский язык продолжит оставаться языком профессиональной и деловой коммуникации, а казахский — основой повседневной и государственной жизни. В итоге страна придёт к гармоничному двуязычию, которое сохранит культурные и образовательные связи, заложенные десятилетиями.

Итог

Русский язык в Казахстане не исчезает — он адаптируется к новой реальности, сохраняя роль инструмента международного диалога и сотрудничества. Несмотря на кадровые и демографические вызовы, он остаётся частью культурного кода страны и важным элементом её гуманитарного потенциала.