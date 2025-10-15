Сколько стоит влюбиться в Казахстан: неожиданные цифры расходов туристов

Қазақ тіліне аудару

По данным Бюро национальной статистики, туристы из дальнего зарубежья всё чаще выбирают Казахстан для путешествий — и не жалеют денег на впечатления. Некоторые из них тратят на поездку почти миллион тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz

Общие траты туристов превысили 4,6 миллиарда тенге

В исследовании Бюро нацстатистики участвовали 24,3 тысячи человек, посетивших Казахстан. Совокупные расходы иностранных гостей превысили 4,6 миллиарда тенге, что составляет в среднем 191,6 тысячи тенге на одного человека.

Самая крупная статья расходов — международный транспорт, на который пришлось 2,3 миллиарда тенге. Остальные траты распределились следующим образом:

питание — 760,6 млн тенге;

покупки и сувениры — 578,8 млн тенге;

проживание — 554,5 млн тенге;

внутренние поездки (такси, аренда авто, общественный транспорт) — 197,4 млн тенге;

культурные развлечения — 82,6 млн тенге;

лечебно-оздоровительные услуги — 67,1 млн тенге;

спорт и активный отдых — 32,8 млн тенге.

Где и как живут иностранные гости

Средняя продолжительность пребывания туристов составила четыре ночи. Однако в некоторых регионах путешественники задерживались значительно дольше.

Самыми “гостеприимными” оказались:

Карагандинская область — 10 ночей в среднем;

Павлодарская — 7 ночей;

Кызылординская область и город Алматы — по 6 ночей.

Чаще всего иностранцы останавливались у родственников или знакомых — так поступили 11,6 тыс. человек.

Также популярны:

гостиницы — 6,1 тыс. человек;

арендованное жильё — 5,1 тыс.;

дома отдыха, турбазы и санатории — менее 1 тыс. посетителей в сумме.

Лидеры по числу визитов — россияне и узбеки

Больше всего гостей приехало из России — 11,7 тыс. человек. Их общие расходы достигли 1,6 млрд тенге, что в среднем составляет 141,9 тыс. тенге на человека.

Следом идут:

Узбекистан — 3,8 тыс. туристов, 112,4 тыс. тенге на человека;

Кыргызстан — 3,4 тыс. человек, 114,8 тыс. тенге;

Турция — 640 туристов, 401,7 тыс. тенге;

Китай — 539 человек, 460,1 тыс. тенге.

Путешествия из дальнего зарубежья: траты доходят до миллиона

Наибольшие расходы зафиксированы у туристов из Северной Америки и Океании.

Канада — 978,8 тыс. тенге на человека;

Австралия — 976,4 тыс. тенге;

США — 758,7 тыс. тенге.

Среди других стран:

Катар — 562,4 тыс. тенге;

Таиланд — 515,6 тыс.;

Германия — 511,2 тыс.;

Саудовская Аравия — 491 тыс.;

Польша — 134,4 тыс. тенге.

Казахстан укрепляет имидж привлекательного направления

Аналитики отмечают: растущие траты иностранных гостей — сигнал позитивный. Это свидетельствует о росте интереса к национальной кухне, культуре и природным ландшафтам страны.

Поездка в Казахстан для многих уже перестала быть “бюджетным” приключением. Туристы из дальнего зарубежья готовы платить за комфорт, гастрономию и впечатления — и, как показывает статистика, на бешбармак им действительно не жалко миллиона.