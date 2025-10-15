18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 19:30

Сколько стоит влюбиться в Казахстан: неожиданные цифры расходов туристов

Новости Казахстана 0 497

По данным Бюро национальной статистики, туристы из дальнего зарубежья всё чаще выбирают Казахстан для путешествий — и не жалеют денег на впечатления. Некоторые из них тратят на поездку почти миллион тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Общие траты туристов превысили 4,6 миллиарда тенге

В исследовании Бюро нацстатистики участвовали 24,3 тысячи человек, посетивших Казахстан. Совокупные расходы иностранных гостей превысили 4,6 миллиарда тенге, что составляет в среднем 191,6 тысячи тенге на одного человека.

Самая крупная статья расходов — международный транспорт, на который пришлось 2,3 миллиарда тенге. Остальные траты распределились следующим образом:

  • питание — 760,6 млн тенге;

  • покупки и сувениры — 578,8 млн тенге;

  • проживание — 554,5 млн тенге;

  • внутренние поездки (такси, аренда авто, общественный транспорт) — 197,4 млн тенге;

  • культурные развлечения — 82,6 млн тенге;

  • лечебно-оздоровительные услуги — 67,1 млн тенге;

  • спорт и активный отдых — 32,8 млн тенге.

Где и как живут иностранные гости

Средняя продолжительность пребывания туристов составила четыре ночи. Однако в некоторых регионах путешественники задерживались значительно дольше.
Самыми “гостеприимными” оказались:

  • Карагандинская область — 10 ночей в среднем;

  • Павлодарская — 7 ночей;

  • Кызылординская область и город Алматы — по 6 ночей.

Чаще всего иностранцы останавливались у родственников или знакомых — так поступили 11,6 тыс. человек.
Также популярны:

  • гостиницы — 6,1 тыс. человек;

  • арендованное жильё — 5,1 тыс.;

  • дома отдыха, турбазы и санатории — менее 1 тыс. посетителей в сумме.

Лидеры по числу визитов — россияне и узбеки

Больше всего гостей приехало из России — 11,7 тыс. человек. Их общие расходы достигли 1,6 млрд тенге, что в среднем составляет 141,9 тыс. тенге на человека.

Следом идут:

  • Узбекистан — 3,8 тыс. туристов, 112,4 тыс. тенге на человека;

  • Кыргызстан — 3,4 тыс. человек, 114,8 тыс. тенге;

  • Турция — 640 туристов, 401,7 тыс. тенге;

  • Китай — 539 человек, 460,1 тыс. тенге.

Путешествия из дальнего зарубежья: траты доходят до миллиона

Наибольшие расходы зафиксированы у туристов из Северной Америки и Океании.

  • Канада — 978,8 тыс. тенге на человека;

  • Австралия — 976,4 тыс. тенге;

  • США — 758,7 тыс. тенге.

Среди других стран:

  • Катар — 562,4 тыс. тенге;

  • Таиланд — 515,6 тыс.;

  • Германия — 511,2 тыс.;

  • Саудовская Аравия — 491 тыс.;

  • Польша — 134,4 тыс. тенге.

Казахстан укрепляет имидж привлекательного направления

Аналитики отмечают: растущие траты иностранных гостей — сигнал позитивный. Это свидетельствует о росте интереса к национальной кухне, культуре и природным ландшафтам страны.

Поездка в Казахстан для многих уже перестала быть “бюджетным” приключением. Туристы из дальнего зарубежья готовы платить за комфорт, гастрономию и впечатления — и, как показывает статистика, на бешбармак им действительно не жалко миллиона.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?