Из базы должников пропали 45 тысяч казахстанцев: что произошло

Закон о банкротстве физических лиц продолжает действовать, и его результаты уже ощутимы: десятки тысяч граждан избавились от долговых обязательств, накопленных за последние годы. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Более 45 тысяч человек признаны банкротами

По словам Ержана Биржанова, на сегодняшний день 45,2 тысячи граждан Казахстана официально признаны банкротами. Совокупный объем их задолженности составил около 180 миллиардов тенге.

«Эти средства, по сути, им простили. Большая часть долгов была перед банками», — отметил вице-министр.

Среди тех, кто воспользовался процедурой, свыше 13 тысяч человек — это казахстанцы, которые не могли исполнить финансовые обязательства в течение пяти и более лет. Они длительное время находились в статусе должников.

Поддержка социально уязвимых семей

Отдельную категорию составляют социально уязвимые семьи — их долги также были аннулированы в рамках закона.

«Около 2,5 тысячи человек из числа социально уязвимых граждан получили полное списание долгов», — сообщил представитель Минфина.

Эта мера, по словам чиновника, позволила многим малообеспеченным казахстанцам начать жизнь с «чистого листа» и восстановить финансовую стабильность.

Почему некоторым отказывают в банкротстве

Однако не всем, кто обращается за признанием банкротства, удаётся пройти процедуру. Основная причина — наличие имущества или активов, которые по закону не позволяют признать человека неплатёжеспособным.

«Многие заявители владеют автомобилями или квартирами. В таких случаях признание банкротства невозможно», — пояснил Биржанов.

По данным министерства, доля отклонённых заявок остаётся значительной, поскольку граждане часто не учитывают требования закона о полном отсутствии ликвидных активов.

Закон работает, но требует финансовой дисциплины

Закон «О банкротстве физических лиц», вступивший в силу в Казахстане в 2023 году, стал одним из инструментов для снижения долговой нагрузки населения. Однако эксперты и представители ведомства подчеркивают: банкротство — не освобождение от ответственности, а крайняя мера, призванная помочь действительно неплатёжеспособным гражданам.