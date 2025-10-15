Пари на выживание: казахстанец на спор проглотил 26 ручек

Қазақ тіліне аудару

Врачи одной из больниц Шымкента столкнулись с крайне редким случаем. В городскую клиническую больницу №1 был доставлен 38-летний мужчина, который ради спора проглотил 26 шариковых ручек подряд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: Яндекс Карты

Опасный спор закончился больницей

По информации управления здравоохранения, мужчина поспорил с другом и решил доказать свою смелость необычным способом — начал глотать ручки одну за другой. Спустя непродолжительное время у него появились сильные боли в животе и кишечнике, после чего окружающие вызвали скорую помощь.

Врачи извлекли все предметы без разрезов

При обследовании медики обнаружили в желудке пациента десятки посторонних предметов. Было принято решение провести эндоскопическую операцию — без разрезов и полостного вмешательства.

Хирурги успешно удалили все 26 ручек, не повредив внутренние органы. После процедуры состояние мужчины стабилизировалось, и через несколько дней его выписали из больницы.

Врачи напомнили об элементарной безопасности

Медики напомнили, что подобные поступки могут привести к тяжелым последствиям — повреждению желудка, кишечника и даже летальному исходу.

Они призвали граждан не рисковать жизнью ради сомнительных споров и не глотать посторонние предметы намеренно.