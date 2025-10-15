18+
15.10.2025, 06:28

Что важнее при выходе на пенсию в Казахстане: зарплата, сумма накоплений или стаж - Минтруда

Новости Казахстана 0 26 365

Размер будущей пенсии для граждан Казахстана формируется из нескольких составляющих и напрямую зависит от трудового стажа, уровня доходов и регулярности пенсионных отчислений. Министерство труда и социальной защиты населения подробно разъяснило, как именно рассчитываются выплаты и какие факторы влияют на их величину, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Три составляющие пенсионной системы

Пенсия в Казахстане складывается из трёх основных компонентов:

  1. Базовая — гарантированная государством минимальная часть.

  2. Солидарная — зависит от трудового стажа до 1998 года и уровня заработка.

  3. Накопительная — формируется за счёт индивидуальных пенсионных взносов.

Каждая из этих частей играет важную роль в общем размере выплат, а вместе они обеспечивают гражданам доход после выхода на заслуженный отдых.

Базовая пенсия: связь со стажем и прожиточным минимумом

Базовая пенсия является основой пенсионного обеспечения и выплачивается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Её размер прямо зависит от трудового стажа участия в системе и величины прожиточного минимума, устанавливаемого ежегодно.

При расчёте учитываются:

  • трудовой стаж, накопленный до 1 января 1998 года;

  • периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы;

  • взносы работодателя за работника.

Таким образом, чем дольше гражданин официально трудился и делал взносы, тем выше размер базовой пенсии.

Солидарная пенсия: роль заработка и стажа

Солидарная часть пенсии рассчитывается для граждан, имеющих стаж работы до 1 января 1998 года, то есть до внедрения накопительной системы.
При этом учитываются:

  • общий трудовой стаж;

  • количество лет, отработанных до 1998 года;

  • среднемесячный доход за любые три последовательных года трудовой деятельности.

Важно отметить, что при расчёте солидарной пенсии учитываемый доход не может превышать 55-кратный месячный расчётный показатель (МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий год.

Накопительная пенсия: личные взносы и длительность участия

Накопительная часть пенсии формируется за счёт обязательных, профессиональных и добровольных взносов. Средства аккумулируются на индивидуальных пенсионных счетах граждан в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Размер будущих выплат зависит от двух ключевых факторов:

  1. Суммы накоплений — чем выше размер ежемесячных отчислений, тем больше накопленный капитал.

  2. Продолжительности участия в системе — длительный стаж и регулярные взносы существенно увеличивают итоговую сумму.

Министерство труда подчёркивает: регулярность платежей играет решающую роль, ведь даже небольшие, но стабильные взносы со временем дают ощутимый результат.

Финансовая осведомлённость — залог уверенной старости

Ведомство напоминает, что понимание принципов работы пенсионной системы и своевременные отчисления являются основой финансовой стабильности на пенсии.

Гражданам рекомендуется следить за состоянием своих пенсионных счетов, контролировать взносы работодателей и при возможности вносить дополнительные добровольные платежи.

Чем активнее человек участвует в системе — тем выше его шансы обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры.

45
96
21
