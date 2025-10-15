Что важнее при выходе на пенсию в Казахстане: зарплата, сумма накоплений или стаж - Минтруда

Размер будущей пенсии для граждан Казахстана формируется из нескольких составляющих и напрямую зависит от трудового стажа, уровня доходов и регулярности пенсионных отчислений. Министерство труда и социальной защиты населения подробно разъяснило, как именно рассчитываются выплаты и какие факторы влияют на их величину, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Пенсия в Казахстане складывается из трёх основных компонентов:
Базовая — гарантированная государством минимальная часть.
Солидарная — зависит от трудового стажа до 1998 года и уровня заработка.
Накопительная — формируется за счёт индивидуальных пенсионных взносов.
Каждая из этих частей играет важную роль в общем размере выплат, а вместе они обеспечивают гражданам доход после выхода на заслуженный отдых.
Базовая пенсия является основой пенсионного обеспечения и выплачивается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Её размер прямо зависит от трудового стажа участия в системе и величины прожиточного минимума, устанавливаемого ежегодно.
При расчёте учитываются:
трудовой стаж, накопленный до 1 января 1998 года;
периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы;
взносы работодателя за работника.
Таким образом, чем дольше гражданин официально трудился и делал взносы, тем выше размер базовой пенсии.
Солидарная часть пенсии рассчитывается для граждан, имеющих стаж работы до 1 января 1998 года, то есть до внедрения накопительной системы.
При этом учитываются:
общий трудовой стаж;
количество лет, отработанных до 1998 года;
среднемесячный доход за любые три последовательных года трудовой деятельности.
Важно отметить, что при расчёте солидарной пенсии учитываемый доход не может превышать 55-кратный месячный расчётный показатель (МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
Накопительная часть пенсии формируется за счёт обязательных, профессиональных и добровольных взносов. Средства аккумулируются на индивидуальных пенсионных счетах граждан в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Размер будущих выплат зависит от двух ключевых факторов:
Суммы накоплений — чем выше размер ежемесячных отчислений, тем больше накопленный капитал.
Продолжительности участия в системе — длительный стаж и регулярные взносы существенно увеличивают итоговую сумму.
Министерство труда подчёркивает: регулярность платежей играет решающую роль, ведь даже небольшие, но стабильные взносы со временем дают ощутимый результат.
Ведомство напоминает, что понимание принципов работы пенсионной системы и своевременные отчисления являются основой финансовой стабильности на пенсии.
Гражданам рекомендуется следить за состоянием своих пенсионных счетов, контролировать взносы работодателей и при возможности вносить дополнительные добровольные платежи.
Чем активнее человек участвует в системе — тем выше его шансы обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры.
