15.10.2025, 07:03

Тайна под капотом за 35 млн тенге : самую дорогую «Волгу» продают в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 025

На портале Kolesa.kz появилось необычное объявление — в продаже оказался редкий экземпляр ГАЗ-31 1996 года выпуска. Внешне — привычная «Волга» чёрного цвета, но под капотом скрывается настоящий сюрприз. Пробег машины, по заявлению владельца, составляет всего 20 тысяч километров, а цена — внушительные 35 миллионов тенге, что делает этот автомобиль самым дорогим среди всех “Волг” на сайте.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Для сравнения: стоимость этого седана в восемь раз выше, чем у следующего по цене, и превышает среднюю цену модели на 3450%.

Тайна под капотом: «Волга-догонялка» для КГБ

На первый взгляд автомобиль ничем не отличается от стандартной ГАЗ-3102 — те же линии кузова, та же массивная решётка радиатора. Но внимательный взгляд выдадут две выхлопные трубы, выглядывающие из-под заднего бампера.

«Волгу» с сюрпризом продают на Kolesa.kz за 35 млн тенге

Именно они выдают истинную сущность модели: перед нами ГАЗ-31013, известный под прозвищем «догонялка». Такие машины создавались в ограниченных количествах и предназначались для сотрудников КГБ, которым требовалась высокая скорость при сохранении внешней неприметности.

Мотор от «Чайки»: мощь в 5,5 литра

Главная особенность этой версии — силовой агрегат. В отличие от стандартного 2,4-литрового двигателя, здесь установлен 5,5-литровый V8 от легендарной «Чайки».

По разным источникам, мотор выдаёт от 170 до 195 лошадиных сил и 405 Нм крутящего момента, а в паре с ним работает трёхступенчатый автомат. Чтобы справиться с возросшей мощностью, инженеры усилили кузов, модернизировали подвеску и тормоза, а также добавили в багажник 90-килограммовую свинцовую плиту — для компенсации смещённого центра тяжести.

Незаметная роскошь: салон с элементами маскировки

Внутреннее убранство автомобиля на первый взгляд не выдаёт его особого статуса. Салон выполнен в стиле обычной «Волги», напоминающей ГАЗ-3102. Даже рычаг автоматической коробки передач замаскирован под «механику».

Однако внимательный наблюдатель заметит различия: две педали вместо трёх, а под передней панелью — скрытые тумблеры, вероятно, использовавшиеся для служебных нужд.

История с загадкой: машина из Тараза

По данным объявления, автомобиль находится в Таразе, однако владелец не раскрывает никаких подробностей о его прошлом и эксплуатации. Известно лишь, что «догонялка» сохранилась в полностью оригинальном состоянии и представляет собой редкий экземпляр советской автомобильной инженерии.

Автомобиль-легенда

Редкие версии ГАЗ-31013 давно стали коллекционной мечтой автолюбителей. Такие машины совмещали неприметность гражданского седана и мощь представительской «Чайки», создавая уникальный баланс между скоростью и стилем.

Сегодня «догонялка» из Тараза — это не просто «Волга», а часть автомобильной истории, за которую продавец справедливо просит цену уровня люксового внедорожника.

