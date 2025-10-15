Казахстанке за разжигание национальной розни и пост о «мамбетах» грозит 7 лет тюрьмы

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане разгорелся очередной резонансный случай, связанный с онлайн-активностью граждан. Жительница Караганды оказалась под угрозой уголовного преследования после публикации комментария в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК .

Фото: Shutterstock

Скандальные публикации и реакция пользователей

Мухамадиева, известная в Караганде как владелица магазина одежды, неоднократно участвовала в онлайн-дискуссиях. Однако именно недавние высказывания в сети Threads стали причиной уголовного дела.

Под постом с вопросом «Чем известен Казахстан?» девушка оставила комментарий: «Мамбетами», а казахский язык назвала «полукалбитским диалектом». Эти слова пользователи восприняли как оскорбление национальных чувств и достоинства казахстанцев. После многочисленных жалоб в полицию была проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая наличие признаков возбуждения розни.

Попытка покинуть страну и извинения

После скандала Мухамадиева записала видео с извинениями, удалила свои аккаунты в соцсетях и, как утверждает следствие, предприняла попытку выезда за границу. Однако её задержали и заключили под стражу до суда.

По данным прокуратуры, высказывания девушки унижают честь и достоинство представителей казахской национальности и верующих мусульман.

Позиция защиты

Адвокат подсудимой, Тимур Солодуха, заявил, что его подзащитная полностью признала вину и раскаивается в содеянном.

«У Али на иждивении находится малолетний ребёнок, что является смягчающим обстоятельством. Мы будем ходатайствовать о назначении наказания, не связанного с лишением свободы», — отметил защитник в интервью телеканалу КТК.

Возможное наказание

Согласно статье Уголовного кодекса о разжигании социальной и национальной розни, Мухамадиевой грозит до семи лет лишения свободы либо штраф в размере до 12 миллионов тенге.

Общественный резонанс

Инцидент вызвал бурную реакцию в казахстанском сегменте соцсетей. Многие пользователи потребовали строгого наказания, считая, что подобные высказывания подрывают межнациональное согласие. Другие же призвали к гуманности, напомнив, что девушка уже принесла публичные извинения.