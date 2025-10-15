Инфляция «по сценарию 90-х»: что грозит Казахстану при безудержном росте зарплат

Қазақ тіліне аудару

Казахстан сталкивается с ускорением инфляции, которое напоминает экономические процессы начала 1990-х годов. По мнению экономиста Вячеслава Додонова, нынешняя политика страны по стимулированию экономики и росту зарплат повторяет ошибки прошлого и создает риски для стабильности цен, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Постоянный рост цен и ограничения денежно-кредитной политики

Эксперт отметил, что цены в стране растут уже в течение всего года, и Нацбанк несколько раз ужесточал денежно-кредитную политику (ДКП) в ответ на это.

«Однако инфляция ускоряется практически ежемесячно, а практика изменения ставок центральными банками по всему миру не предполагает столь частого вмешательства, поскольку регуляторы должны одновременно поддерживать и стабильность финансового рынка», – пояснил Додонов.

По его словам, частое изменение ставки может нанести вред финансовой стабильности, что делает текущую ситуацию особенно рискованной.

Забытая «спираль 90-х»

Экономист подчеркнул, что Казахстан, по сути, повторяет сценарий начала 1990-х годов. Тогда повышение зарплат и стимулирующих мер для экономики вело к новому витку инфляции.

«Эта спираль раскручивалась годами, пока не стало ясно, что нужно ограничивать накачку экономики необеспеченной денежной массой. Сейчас мы находимся в схожей ситуации и ждем осознания необходимости болезненных решений, которые могут привести к снижению реальных доходов населения и другим негативным последствиям», – отметил Додонов.

Эффективность повышения базовой ставки

При обсуждении возможности повышения базовой ставки до 18% экономист отметил, что при продолжающемся увеличении бюджетных расходов обуздать инфляцию будет крайне сложно.

«Мы видим, что ужесточение ДКП не давало заметного результата при росте бюджета в последние годы. Для реального эффекта высокие ставки должны сопровождаться ограничением бюджетных расходов, что, вероятно, произойдет в следующем году», – пояснил он.

Кредиты и стимулирование экономики

Вячеслав Додонов подчеркнул, что в Казахстане кредиты всегда были дорогими, даже при относительно низкой базовой ставке.

«Бизнес постоянно сталкивался с высокими кредитными ставками. Стимулирование экономики через кредитование происходило через госсредства – льготные займы или субсидирование ставок. Но эти меры повышают расходы бюджета и сами по себе становятся фактором роста инфляции», – отметил эксперт.

Он добавил, что сокращение бюджетного субсидирования приведет к сворачиванию стимулирования кредитования, что также повлияет на экономическую активность.

Дополнительные меры для контроля инфляции

Экономист предложил, что Нацбанк мог бы использовать и другие инструменты для балансирования между сдерживанием роста цен и поддержкой экономики. Среди них: стабилизация курса тенге, операции на открытом рынке, изменение норм обязательных резервов.

«Однако в Казахстане инфляция определяется не только внутренней активностью, но и стоимостью импорта, бюджетным процессом, внешними условиями и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Поэтому классические инструменты ДКП имеют ограниченную эффективность и чаще демонстрируют благие намерения регулятора, чем реально сдерживают рост цен», – пояснил Додонов.

Вывод:

По мнению эксперта, без осознанной корректировки бюджетной и денежно-кредитной политики Казахстан рискует повторить экономические ошибки 90-х, когда стимулирование доходов населения и экономики приводило к ускоренной инфляции и долгосрочной финансовой нестабильности.