15.10.2025, 10:51

Денежные выплаты ко Дню Республики Казахстан: кто их получит

Новости Казахстана

Некоторые жители Астаны смогут получить денежные выплаты в честь Дня Республики. Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты столицы. Выплаты рассчитаны исключительно на малообеспеченные категории граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основания для получения выплаты

Выплата регулируется правилами оказания социальной помощи, утвержденными маслихатом Астаны в октябре 2023 года. Согласно документу:

  • Выплаты предоставляются один раз в год;

  • Предоставляются только по одному основанию и в наибольшей сумме;

  • Адресованы социально уязвимым категориям населения.

Размер и сроки выплаты

По информации управления занятости и социальной защиты:

  • Выплаты к 25 октября составят 4,5 МРП, что равно 17 694 тенге;

  • Списки получателей формируются на основании заявлений до 25 октября текущего года;

  • Средства будут начислены только тем, кто подал заявление на адресную социальную помощь (АСП).

Праздничные дни и история Дня Республики

В 2025 году День Республики будет отмечаться с официальными выходными:

  • 25, 26 и 27 октября — выходные для казахстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе.

День Республики был учреждён в октябре 1995 года, но с 2009 года не отмечался. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который снова сделал 25 октября национальным праздником.

