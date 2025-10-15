Денежные выплаты ко Дню Республики Казахстан: кто их получит

Қазақ тіліне аудару

Некоторые жители Астаны смогут получить денежные выплаты в честь Дня Республики. Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты столицы. Выплаты рассчитаны исключительно на малообеспеченные категории граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: кадр YouTube

Основания для получения выплаты

Выплата регулируется правилами оказания социальной помощи, утвержденными маслихатом Астаны в октябре 2023 года. Согласно документу:

Выплаты предоставляются один раз в год;

Предоставляются только по одному основанию и в наибольшей сумме;

Адресованы социально уязвимым категориям населения.

Размер и сроки выплаты

По информации управления занятости и социальной защиты:

Выплаты к 25 октября составят 4,5 МРП , что равно 17 694 тенге ;

Списки получателей формируются на основании заявлений до 25 октября текущего года;

Средства будут начислены только тем, кто подал заявление на адресную социальную помощь (АСП).

Праздничные дни и история Дня Республики

В 2025 году День Республики будет отмечаться с официальными выходными:

25, 26 и 27 октября — выходные для казахстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе.

День Республики был учреждён в октябре 1995 года, но с 2009 года не отмечался. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который снова сделал 25 октября национальным праздником.