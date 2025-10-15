Председатели ОСИ в Казахстане получат право «следить» за жильцами

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане обсуждается законопроект, который наделяет председателей объединений собственников имущества (ОСИ) дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. Новые функции предполагают участие ОСИ в контроле за бытовыми нарушениями и обеспечении общественного порядка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

ОСИ будут вовлечены в профилактику правонарушений

По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, председатели ОСИ смогут участвовать в предупреждении следующих нарушений:

ночной шум, мешающий соседям;

выброс мусора в неположенных местах;

другие нарушения общественного порядка в жилых домах.

Доклад Саденова был представлен на заседании Мажилиса по законопроекту "О профилактике правонарушений", который предусматривает расширение полномочий председателей ОСИ.

Что изменится для председателей ОСИ

Законопроект предполагает, что председатели ОСИ смогут:

оценивать угрозы безопасности;

наблюдать за поведением жильцов для выявления склонности к правонарушениям.

Эти нововведения вызвали обеспокоенность у депутатов парламента.

Опасения депутатов: вмешательство в частную жизнь

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила сомнения по поводу предлагаемых полномочий:

"Председатели ОСИ – это гражданские лица, делегированные домом для хозяйственных и организационных функций. Они не являются специалистами правоохранительной системы."

Она подчеркнула, что новые функции могут:

выходить за рамки компетенций председателей ОСИ;

привести к вмешательству в частную жизнь жильцов;

вызвать конфликты между соседями;

снизить интерес к роли председателя ОСИ, так как ответственность возрастет.

Ответ министра: профилактика — задача всего общества

Ержан Саденов отметил, что профилактика правонарушений — обязанность не только государственных органов, но и общества в целом.

"Для негосударственного сектора речь идёт скорее об участии, чем об обязанности," — пояснил министр.

Он уточнил, что жильцы смогут обращаться к председателям ОСИ по вопросам бытовых нарушений, таких как шум или мусор.

Мягкий подход и разъяснительная работа

Министр добавил, что: