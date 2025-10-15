18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 11:30

Председатели ОСИ в Казахстане получат право «следить» за жильцами

Новости Казахстана 0 707

В Казахстане обсуждается законопроект, который наделяет председателей объединений собственников имущества (ОСИ) дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. Новые функции предполагают участие ОСИ в контроле за бытовыми нарушениями и обеспечении общественного порядка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

ОСИ будут вовлечены в профилактику правонарушений

По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, председатели ОСИ смогут участвовать в предупреждении следующих нарушений:

  • ночной шум, мешающий соседям;

  • выброс мусора в неположенных местах;

  • другие нарушения общественного порядка в жилых домах.

Доклад Саденова был представлен на заседании Мажилиса по законопроекту "О профилактике правонарушений", который предусматривает расширение полномочий председателей ОСИ.

Что изменится для председателей ОСИ

Законопроект предполагает, что председатели ОСИ смогут:

  • оценивать угрозы безопасности;

  • наблюдать за поведением жильцов для выявления склонности к правонарушениям.

Эти нововведения вызвали обеспокоенность у депутатов парламента.

Опасения депутатов: вмешательство в частную жизнь

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила сомнения по поводу предлагаемых полномочий:

"Председатели ОСИ – это гражданские лица, делегированные домом для хозяйственных и организационных функций. Они не являются специалистами правоохранительной системы."

Она подчеркнула, что новые функции могут:

  • выходить за рамки компетенций председателей ОСИ;

  • привести к вмешательству в частную жизнь жильцов;

  • вызвать конфликты между соседями;

  • снизить интерес к роли председателя ОСИ, так как ответственность возрастет.

Ответ министра: профилактика — задача всего общества

Ержан Саденов отметил, что профилактика правонарушений — обязанность не только государственных органов, но и общества в целом.

"Для негосударственного сектора речь идёт скорее об участии, чем об обязанности," — пояснил министр.

Он уточнил, что жильцы смогут обращаться к председателям ОСИ по вопросам бытовых нарушений, таких как шум или мусор.

Мягкий подход и разъяснительная работа

Министр добавил, что:

  • председателей ОСИ не будут приравнивать к государственным органам;

  • для негосударственного сектора предусмотрят мягкий подход и определение рамок ответственности;

  • после принятия законопроекта будет проведена разъяснительная работа среди населения.

1
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?