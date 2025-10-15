Председатели ОСИ в Казахстане получат право «следить» за жильцами

В Казахстане обсуждается законопроект, который наделяет председателей объединений собственников имущества (ОСИ) дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. Новые функции предполагают участие ОСИ в контроле за бытовыми нарушениями и обеспечении общественного порядка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, председатели ОСИ смогут участвовать в предупреждении следующих нарушений:
ночной шум, мешающий соседям;
выброс мусора в неположенных местах;
другие нарушения общественного порядка в жилых домах.
Доклад Саденова был представлен на заседании Мажилиса по законопроекту "О профилактике правонарушений", который предусматривает расширение полномочий председателей ОСИ.
Законопроект предполагает, что председатели ОСИ смогут:
оценивать угрозы безопасности;
наблюдать за поведением жильцов для выявления склонности к правонарушениям.
Эти нововведения вызвали обеспокоенность у депутатов парламента.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила сомнения по поводу предлагаемых полномочий:
"Председатели ОСИ – это гражданские лица, делегированные домом для хозяйственных и организационных функций. Они не являются специалистами правоохранительной системы."
Она подчеркнула, что новые функции могут:
выходить за рамки компетенций председателей ОСИ;
привести к вмешательству в частную жизнь жильцов;
вызвать конфликты между соседями;
снизить интерес к роли председателя ОСИ, так как ответственность возрастет.
Ержан Саденов отметил, что профилактика правонарушений — обязанность не только государственных органов, но и общества в целом.
"Для негосударственного сектора речь идёт скорее об участии, чем об обязанности," — пояснил министр.
Он уточнил, что жильцы смогут обращаться к председателям ОСИ по вопросам бытовых нарушений, таких как шум или мусор.
Министр добавил, что:
председателей ОСИ не будут приравнивать к государственным органам;
для негосударственного сектора предусмотрят мягкий подход и определение рамок ответственности;
после принятия законопроекта будет проведена разъяснительная работа среди населения.
