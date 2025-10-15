В Кызылординской области родился малыш весом 6,5 кг

Қазақ тіліне аудару

Стало известно о необычном случае в Кызылординской области: жительница Кармакшинского района родила мальчика, который весит почти вдвое больше среднестатистического новорожденного в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

Кадр из видео

Первые роды оказались сложными

Для Салтанат Узакбай, матери новорожденного, это были первые роды. Состояние плода показало, что малыш очень крупный, что потребовало особого подхода врачей.

«Сначала госпитализировали в отделение патологии. Ультразвуковое исследование показало, что плод очень крупный. Врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Мы с ребенком чувствуем себя отлично», — рассказала мама.

Ребенок нуждался в наблюдении

После родов мальчик был помещен в реанимацию и нуждался в дополнительном лечении. За его состоянием следили специалисты перинатального отделения областной многопрофильной больницы.

Состояние матери и ребенка

По словам заведующей отделением Арман Ерановой, дальнейшее лечение ребенка продолжится в отделении интенсивной терапии. На данный момент жизни и здоровью матери и малыша ничего не угрожает.

«Состояние мамы и малыша удовлетворительное. Ранее у нас тоже рождались дети с весом шесть и более килограммов. Всё зависит от генетики и физиологии родителей», — отметила врач.

Имя новорожденного

Мальчика назвали Куанышбек. Родители и медики надеются, что малыш будет крепким и здоровым.