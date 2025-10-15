18+
15.10.2025, 12:35

В Кызылординской области родился малыш весом 6,5 кг

Новости Казахстана 0 343

Стало известно о необычном случае в Кызылординской области: жительница Кармакшинского района родила мальчика, который весит почти вдвое больше среднестатистического новорожденного в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Первые роды оказались сложными

Для Салтанат Узакбай, матери новорожденного, это были первые роды. Состояние плода показало, что малыш очень крупный, что потребовало особого подхода врачей.

«Сначала госпитализировали в отделение патологии. Ультразвуковое исследование показало, что плод очень крупный. Врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Мы с ребенком чувствуем себя отлично», — рассказала мама.

Ребенок нуждался в наблюдении

После родов мальчик был помещен в реанимацию и нуждался в дополнительном лечении. За его состоянием следили специалисты перинатального отделения областной многопрофильной больницы.

Состояние матери и ребенка

По словам заведующей отделением Арман Ерановой, дальнейшее лечение ребенка продолжится в отделении интенсивной терапии. На данный момент жизни и здоровью матери и малыша ничего не угрожает.

«Состояние мамы и малыша удовлетворительное. Ранее у нас тоже рождались дети с весом шесть и более килограммов. Всё зависит от генетики и физиологии родителей», — отметила врач.

Имя новорожденного

Мальчика назвали Куанышбек. Родители и медики надеются, что малыш будет крепким и здоровым.

