Тюрьма - не конец, а начало контроля: что ждёт всех, кто вышел на свободу в Казахстане

Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении проект единого закона «О профилактике правонарушений» и два пакета сопутствующих поправок, которые существенно меняют систему контроля за бывшими заключенными, сообщает Lada.kz.
Ранее меры административного надзора касались лишь ограниченной категории лиц — педофилов, террористов и рецидивистов. Новый закон расширяет этот перечень на всех, кто освобождается из мест лишения свободы.
По словам представителей мажилиса, это позволит:
Контролировать соблюдение бывшими заключенными общественных норм.
Обеспечить выполнение условий реабилитации.
Содействовать их социальной адаптации и возвращению к нормальной жизни.
«Социальная реабилитация поможет им встать на путь исправления», — подчеркнули депутаты.
Закон предусматривает отдельную работу с лицами, совершившими экономические правонарушения. Для большей прозрачности планируется создать открытый реестр таких граждан, который будет доступен населению.
Это новшество призвано не только информировать граждан, но и стимулировать бывших нарушителей к ответственному поведению после освобождения.
Одним из ключевых нововведений закона является расширение участия граждан в профилактике правонарушений.
Ранее право привлекать общественных помощников имела только полиция. Теперь подобные полномочия могут получить все правоохранительные органы.
Общественные помощники смогут участвовать в различных направлениях:
Патрулирование улиц и обеспечение общественного порядка.
Правовая пропаганда и разъяснительная работа с населением.
Выявление лиц, склонных к нарушению закона.
Обеспечение порядка при массовых мероприятиях.
Для граждан, активно участвующих в работе по профилактике правонарушений, предусмотрены поощрения:
Благодарности и награды от органов власти.
Денежные вознаграждения.
Почетные звания и общественное признание.
Как отмечают в мажилисе, такая система позволит не только усилить контроль за бывшими заключенными, но и вовлечь самих граждан в поддержание правопорядка, что станет важным элементом профилактики преступлений в Казахстане.
