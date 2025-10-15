18+
15.10.2025, 13:17

Тюрьма - не конец, а начало контроля: что ждёт всех, кто вышел на свободу в Казахстане

Новости Казахстана 0 932

Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении проект единого закона «О профилактике правонарушений» и два пакета сопутствующих поправок, которые существенно меняют систему контроля за бывшими заключенными, сообщает Lada.kz. 

Фото: krilyatv.ru
Фото: krilyatv.ru

Административный надзор теперь для всех бывших заключенных

Ранее меры административного надзора касались лишь ограниченной категории лиц — педофилов, террористов и рецидивистов. Новый закон расширяет этот перечень на всех, кто освобождается из мест лишения свободы.

По словам представителей мажилиса, это позволит:

  • Контролировать соблюдение бывшими заключенными общественных норм.

  • Обеспечить выполнение условий реабилитации.

  • Содействовать их социальной адаптации и возвращению к нормальной жизни.

«Социальная реабилитация поможет им встать на путь исправления», — подчеркнули депутаты.

Особое внимание экономическим преступникам

Закон предусматривает отдельную работу с лицами, совершившими экономические правонарушения. Для большей прозрачности планируется создать открытый реестр таких граждан, который будет доступен населению.

Это новшество призвано не только информировать граждан, но и стимулировать бывших нарушителей к ответственному поведению после освобождения.

Каждый казахстанец может стать общественным помощником

Одним из ключевых нововведений закона является расширение участия граждан в профилактике правонарушений.

Ранее право привлекать общественных помощников имела только полиция. Теперь подобные полномочия могут получить все правоохранительные органы.

Общественные помощники смогут участвовать в различных направлениях:

  • Патрулирование улиц и обеспечение общественного порядка.

  • Правовая пропаганда и разъяснительная работа с населением.

  • Выявление лиц, склонных к нарушению закона.

  • Обеспечение порядка при массовых мероприятиях.

Мотивация и поощрения для активных помощников

Для граждан, активно участвующих в работе по профилактике правонарушений, предусмотрены поощрения:

  • Благодарности и награды от органов власти.

  • Денежные вознаграждения.

  • Почетные звания и общественное признание.

Как отмечают в мажилисе, такая система позволит не только усилить контроль за бывшими заключенными, но и вовлечь самих граждан в поддержание правопорядка, что станет важным элементом профилактики преступлений в Казахстане.

