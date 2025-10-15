Казахстан теряет позиции в мировом паспортном рейтинге

Новый паспортный индекс от международной компании Henley & Partners показал, что Казахстан снизил свои позиции в глобальном рейтинге стран по «силе» паспорта. В 2025 году республика заняла 67-е место, что на одну позицию ниже прошлогоднего результата (66-е место), сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Согласно отчету Henley & Partners, паспорт Казахстана позволяет своим владельцам посещать 77 стран без визы. Для сравнения, ближайшие соседи по региону оказались немного позади:
Кыргызстан — 81-я позиция
Узбекистан — 82-я позиция
Несмотря на небольшое снижение, Казахстан все еще опережает региональных соседей, сохраняя относительную мобильность своих граждан на международной арене.
Неоспоримым лидером остается Сингапур, граждане которого могут путешествовать без визы в 193 страны из 227. Замыкают тройку лидеров:
Южная Корея — 190 стран
Япония — 189 стран
Такой высокий уровень безвизового доступа делает паспорта этих стран крайне привлекательными для международных поездок.
Одним из самых резонансных событий нового рейтинга стало падение США до 12-й позиции. Это впервые за 20 лет американский паспорт не вошёл в десятку самых «сильных».
В 2014 году США занимали первое место в рейтинге
Сейчас американский паспорт делит 12-ю строчку с Малайзией
Эксперты связывают падение позиций с изменениями в визовой политике ряда стран, а также с глобальной динамикой международных путешествий.
Хотя Казахстан опустился на одну позицию, граждане республики продолжают иметь широкие возможности для международных поездок. При этом ситуация подчеркивает важность дипломатических усилий по расширению безвизового режима с новыми странами.
Комментарии0 комментарий(ев)