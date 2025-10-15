Казахстан теряет позиции в мировом паспортном рейтинге

Қазақ тіліне аудару

Новый паспортный индекс от международной компании Henley & Partners показал, что Казахстан снизил свои позиции в глобальном рейтинге стран по «силе» паспорта. В 2025 году республика заняла 67-е место , что на одну позицию ниже прошлогоднего результата (66-е место), сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Безвизовые возможности казахстанского паспорта

Согласно отчету Henley & Partners, паспорт Казахстана позволяет своим владельцам посещать 77 стран без визы. Для сравнения, ближайшие соседи по региону оказались немного позади:

Кыргызстан — 81-я позиция

Узбекистан — 82-я позиция

Несмотря на небольшое снижение, Казахстан все еще опережает региональных соседей, сохраняя относительную мобильность своих граждан на международной арене.

Лидеры мирового рейтинга

Неоспоримым лидером остается Сингапур, граждане которого могут путешествовать без визы в 193 страны из 227. Замыкают тройку лидеров:

Южная Корея — 190 стран Япония — 189 стран

Такой высокий уровень безвизового доступа делает паспорта этих стран крайне привлекательными для международных поездок.

Шокирующие изменения: США теряют позиции

Одним из самых резонансных событий нового рейтинга стало падение США до 12-й позиции. Это впервые за 20 лет американский паспорт не вошёл в десятку самых «сильных».

В 2014 году США занимали первое место в рейтинге

Сейчас американский паспорт делит 12-ю строчку с Малайзией

Эксперты связывают падение позиций с изменениями в визовой политике ряда стран, а также с глобальной динамикой международных путешествий.

Что это значит для казахстанцев

Хотя Казахстан опустился на одну позицию, граждане республики продолжают иметь широкие возможности для международных поездок. При этом ситуация подчеркивает важность дипломатических усилий по расширению безвизового режима с новыми странами.