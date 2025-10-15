18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 14:31

Казахстан теряет позиции в мировом паспортном рейтинге

Новости Казахстана 0 402

Новый паспортный индекс от международной компании Henley & Partners показал, что Казахстан снизил свои позиции в глобальном рейтинге стран по «силе» паспорта. В 2025 году республика заняла 67-е место, что на одну позицию ниже прошлогоднего результата (66-е место), сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Безвизовые возможности казахстанского паспорта

Согласно отчету Henley & Partners, паспорт Казахстана позволяет своим владельцам посещать 77 стран без визы. Для сравнения, ближайшие соседи по региону оказались немного позади:

  • Кыргызстан — 81-я позиция

  • Узбекистан — 82-я позиция

Несмотря на небольшое снижение, Казахстан все еще опережает региональных соседей, сохраняя относительную мобильность своих граждан на международной арене.

Лидеры мирового рейтинга

Неоспоримым лидером остается Сингапур, граждане которого могут путешествовать без визы в 193 страны из 227. Замыкают тройку лидеров:

  1. Южная Корея — 190 стран

  2. Япония — 189 стран

Такой высокий уровень безвизового доступа делает паспорта этих стран крайне привлекательными для международных поездок.

Шокирующие изменения: США теряют позиции

Одним из самых резонансных событий нового рейтинга стало падение США до 12-й позиции. Это впервые за 20 лет американский паспорт не вошёл в десятку самых «сильных».

  • В 2014 году США занимали первое место в рейтинге

  • Сейчас американский паспорт делит 12-ю строчку с Малайзией

Эксперты связывают падение позиций с изменениями в визовой политике ряда стран, а также с глобальной динамикой международных путешествий.

Что это значит для казахстанцев

Хотя Казахстан опустился на одну позицию, граждане республики продолжают иметь широкие возможности для международных поездок. При этом ситуация подчеркивает важность дипломатических усилий по расширению безвизового режима с новыми странами.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?