18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 15:03

Токсичные лекарства из Индии: казахстанцев призвали быть осторожными

Новости Казахстана 0 409

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно предупредила о выявлении в Индии трёх некачественных сиропов от кашля, содержащих токсичное вещество диэтиленгликоль (DEG). Эти препараты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: report.kg
Фото: report.kg

Министерство здравоохранения Республики Казахстан оперативно отреагировало на сообщение ВОЗ и заявило, что указанные препараты не ввозились и не зарегистрированы в стране.

Какие сиропы признаны опасными

Речь идёт о трёх сиропах:

  • COLDRIF (производитель Sresan Pharmaceutical)

  • Respifresh TR (производитель Rednex Pharmaceuticals)

  • ReLife (производитель Shape Pharma)

Все они широко использовались в Индии для лечения симптомов простуды, кашля и гриппа. Анализы выявили в них наличие диэтиленгликоля (DEG) – вещества, токсичного для человека.

Ситуация в Казахстане

В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве РК уточнили:

  • Ни один из трёх сиропов не имеет государственной регистрации в Казахстане.

  • Сертификаты соответствия для этих препаратов в стране не оформлялись.

Таким образом, казахстанские пациенты не подвергались риску, связанному с данными сиропами.

Рекомендации для граждан

В центре НЦЭЛ и МИ подчёркивают, что использование подобных препаратов может быть особенно опасно для детей. Министерство здравоохранения призывает казахстанцев:

  • Покупать лекарства только в лицензированных аптеках.

  • Не использовать сиропы COLDRIF, Respifresh TR и ReLife.

  • Проявлять повышенную осторожность при выборе лекарственных средств, особенно иностранных производителей.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?