Токсичные лекарства из Индии: казахстанцев призвали быть осторожными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно предупредила о выявлении в Индии трёх некачественных сиропов от кашля, содержащих токсичное вещество диэтиленгликоль (DEG). Эти препараты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан оперативно отреагировало на сообщение ВОЗ и заявило, что указанные препараты не ввозились и не зарегистрированы в стране.
Речь идёт о трёх сиропах:
COLDRIF (производитель Sresan Pharmaceutical)
Respifresh TR (производитель Rednex Pharmaceuticals)
ReLife (производитель Shape Pharma)
Все они широко использовались в Индии для лечения симптомов простуды, кашля и гриппа. Анализы выявили в них наличие диэтиленгликоля (DEG) – вещества, токсичного для человека.
В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве РК уточнили:
Ни один из трёх сиропов не имеет государственной регистрации в Казахстане.
Сертификаты соответствия для этих препаратов в стране не оформлялись.
Таким образом, казахстанские пациенты не подвергались риску, связанному с данными сиропами.
В центре НЦЭЛ и МИ подчёркивают, что использование подобных препаратов может быть особенно опасно для детей. Министерство здравоохранения призывает казахстанцев:
Покупать лекарства только в лицензированных аптеках.
Не использовать сиропы COLDRIF, Respifresh TR и ReLife.
Проявлять повышенную осторожность при выборе лекарственных средств, особенно иностранных производителей.
