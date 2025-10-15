Токсичные лекарства из Индии: казахстанцев призвали быть осторожными

Қазақ тіліне аудару

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно предупредила о выявлении в Индии трёх некачественных сиропов от кашля, содержащих токсичное вещество диэтиленгликоль (DEG). Эти препараты могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: report.kg

Министерство здравоохранения Республики Казахстан оперативно отреагировало на сообщение ВОЗ и заявило, что указанные препараты не ввозились и не зарегистрированы в стране.

Какие сиропы признаны опасными

Речь идёт о трёх сиропах:

COLDRIF (производитель Sresan Pharmaceutical)

Respifresh TR (производитель Rednex Pharmaceuticals)

ReLife (производитель Shape Pharma)

Все они широко использовались в Индии для лечения симптомов простуды, кашля и гриппа. Анализы выявили в них наличие диэтиленгликоля (DEG) – вещества, токсичного для человека.

Ситуация в Казахстане

В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве РК уточнили:

Ни один из трёх сиропов не имеет государственной регистрации в Казахстане .

Сертификаты соответствия для этих препаратов в стране не оформлялись.

Таким образом, казахстанские пациенты не подвергались риску, связанному с данными сиропами.

Рекомендации для граждан

В центре НЦЭЛ и МИ подчёркивают, что использование подобных препаратов может быть особенно опасно для детей. Министерство здравоохранения призывает казахстанцев: