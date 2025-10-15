Экс-министр нацэкономики Нурлан Байбазаров получил должность в Администрации Президента

Қазақ тіліне аудару

Экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров получил новую должность в Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное сообщение Акорду .

Фото: primeminister.kz

Новая должность

Распоряжением Президента страны Байбазаров Нурлан Серикович назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли в Администрации Президента РК.

Ранее, в декабре 2024 года, указом главы государства он был освобожден от должности заместителя премьер-министра — министра национальной экономики.

Биография и образование

Дата рождения: 10 октября 1975 года

Образование: Казахская государственная академия управления

Нурлан Байбазаров начал трудовую деятельность в 1997 году, занимая позиции в бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования Министерства финансов.

Карьера в финансовом секторе и государственных структурах

2004–2011 гг.: занимал руководящие должности в АО "Банк развития Казахстана" — начальник управления агентского обслуживания проектов, управляющий директор по инвестиционным проектам, директор департамента корпоративного развития, корпоративный секретарь.

2013–2016 гг.: возглавлял департамент развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики.

В разные годы также работал в крупных акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы" АО "КазМунайГаз Консалтинг" АО "НК "КазМунайГаз"



Должности в крупных фондах и холдингах