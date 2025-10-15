Экс-министр нацэкономики Нурлан Байбазаров получил должность в Администрации Президента

Экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров получил новую должность в Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное сообщение Акорду.
Распоряжением Президента страны Байбазаров Нурлан Серикович назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли в Администрации Президента РК.
Ранее, в декабре 2024 года, указом главы государства он был освобожден от должности заместителя премьер-министра — министра национальной экономики.
Дата рождения: 10 октября 1975 года
Образование: Казахская государственная академия управления
Нурлан Байбазаров начал трудовую деятельность в 1997 году, занимая позиции в бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования Министерства финансов.
2004–2011 гг.: занимал руководящие должности в АО "Банк развития Казахстана" — начальник управления агентского обслуживания проектов, управляющий директор по инвестиционным проектам, директор департамента корпоративного развития, корпоративный секретарь.
2013–2016 гг.: возглавлял департамент развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики.
В разные годы также работал в крупных акционерных обществах:
АО "НК "Қазақстан темір жолы"
АО "КазМунайГаз Консалтинг"
АО "НК "КазМунайГаз"
2016–2022 гг.: член совета директоров и председатель правления АО "Фонд развития промышленности".
Ноябрь 2022 – октябрь 2023 гг.: председатель правления АО "Банк развития Казахстана".
Также занимал пост главы холдинга "Байтерек".
