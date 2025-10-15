Более 127 млн тенге уже выплачено: казахстанцам возвращают часть потреченных денег

Қазақ тіліне аудару

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщили о приятных новостях для граждан — программа «Salyq кэшбэк» , позволяющая получать вознаграждения за фискальные чеки, расширяется на новые регионы страны, сообщает Lada.kz.

Фото: nalog.gov.ru

Проект «Salyq кэшбэк» охватывает все больше регионов

Пилотный проект был запущен поэтапно — 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 15 июня и 15 июля 2025 года. Его цель — мотивировать граждан требовать фискальные чеки у представителей малого и микробизнеса, тем самым способствуя росту прозрачности расчетов.

Теперь, начиная с 15 октября 2025 года, к инициативе присоединился Талдыкорган (Жетысуская область).

Как работает «Salyq кэшбэк»

Каждый житель Казахстана может стать участником программы. Для этого нужно:

Получить фискальный чек при покупке товара или оплате услуги. Отсканировать штрих-код чека в мобильном приложении «Amian». Получить кешбэк в размере 2% от суммы покупки.

Заработанные средства можно перевести на банковскую карту или зачислить на баланс мобильного телефона.

Результаты проекта впечатляют

По данным КГД, на октябрь 2025 года общая сумма выплаченного кешбэка превысила 127 миллионов тенге.

В регионах, где программа уже действует, зафиксирована положительная динамика:

количество выданных чеков выросло на 48% ;

общая сумма покупок по ним увеличилась на 38%.

Дополнительные акции для стимулирования честных расчетов

Помимо «Salyq кэшбэка», Комитет государственных доходов проводит и другие стимулирующие акции в мобильном приложении «Amian»:

«Требуй чек – выиграй приз!»

«Бәйге»

«Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!»

Все вознаграждения начисляются оператором ТОО «IT Analytics» через приложение «Amian», доступное для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Призыв к участию и формированию налоговой культуры

КГД призывает граждан активно участвовать в программах и акциях, связанных с получением фискальных чеков.

Эти инициативы не только позволяют получать кешбэк и призы, но и помогают укреплять налоговую дисциплину и прозрачность финансовых операций в стране.