Более 127 млн тенге уже выплачено: казахстанцам возвращают часть потреченных денег

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщили о приятных новостях для граждан — программа «Salyq кэшбэк», позволяющая получать вознаграждения за фискальные чеки, расширяется на новые регионы страны, сообщает Lada.kz.
Пилотный проект был запущен поэтапно — 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 15 июня и 15 июля 2025 года. Его цель — мотивировать граждан требовать фискальные чеки у представителей малого и микробизнеса, тем самым способствуя росту прозрачности расчетов.
Теперь, начиная с 15 октября 2025 года, к инициативе присоединился Талдыкорган (Жетысуская область).
Каждый житель Казахстана может стать участником программы. Для этого нужно:
Получить фискальный чек при покупке товара или оплате услуги.
Отсканировать штрих-код чека в мобильном приложении «Amian».
Получить кешбэк в размере 2% от суммы покупки.
Заработанные средства можно перевести на банковскую карту или зачислить на баланс мобильного телефона.
По данным КГД, на октябрь 2025 года общая сумма выплаченного кешбэка превысила 127 миллионов тенге.
В регионах, где программа уже действует, зафиксирована положительная динамика:
количество выданных чеков выросло на 48%;
общая сумма покупок по ним увеличилась на 38%.
Помимо «Salyq кэшбэка», Комитет государственных доходов проводит и другие стимулирующие акции в мобильном приложении «Amian»:
«Требуй чек – выиграй приз!»
«Бәйге»
«Требуй чек – выиграй приз от Halyk Bank!»
Все вознаграждения начисляются оператором ТОО «IT Analytics» через приложение «Amian», доступное для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
КГД призывает граждан активно участвовать в программах и акциях, связанных с получением фискальных чеков.
Эти инициативы не только позволяют получать кешбэк и призы, но и помогают укреплять налоговую дисциплину и прозрачность финансовых операций в стране.
