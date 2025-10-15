18+
15.10.2025, 18:09

Казахстанцы смогут въезжать в Армению без паспорта – Токаев подписал закон

Новости Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам Казахстана посещать Армению без загранпаспорта — достаточно будет удостоверения личности. Документ ратифицирует соглашение между правительствами двух стран о порядке поездок и пребывании граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото с сайта Hayastannews.com
Фото с сайта Hayastannews.com

Поездки по удостоверению личности

Теперь казахстанцы смогут свободно пересекать границу с Арменией, имея при себе лишь удостоверение личности.
Согласно подписанному закону, гражданам Казахстана разрешено находиться в Армении до 90 дней без оформления визы и обязательной регистрации.

Этот шаг станет очередным этапом укрепления межгосударственных связей и упрощения передвижения граждан в рамках дружественных отношений между двумя странами.

История соглашения

Документ был подписан в Ереване 15 апреля 2024 года, а 2 октября 2025 года Сенат Парламента Казахстана ратифицировал его. В тот же день было одобрено и соглашение о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией.

Теперь закон официально вступил в силу после подписи главы государства. Текст документа опубликован в официальных изданиях.

Взаимный обмен и контроль миграции

Соглашение предусматривает не только свободные поездки, но и обмен правовой и миграционной информацией между странами. Казахстан и Армения будут совместно работать над предупреждением незаконной миграции и случаев двойного гражданства.

Министр внутренних дел Ержан Саденов пояснил, что при нахождении в Армении более 30 дней казахстанцы обязаны будут пройти регистрацию в органах внутренних дел. Аналогичное требование уже действует и для граждан Армении, находящихся в Казахстане.

По данным МВД, с начала года в Казахстан въехало почти 12 тысяч граждан Армении, и новая норма позволит эффективнее отслеживать миграционные потоки.

Удобство и прозрачность для граждан

Как отмечают эксперты, 90-дневный срок пребывания без визы не является нововведением — Казахстан имеет аналогичные договорённости с рядом других государств. Однако соглашение с Арменией делает правила официальными и более прозрачными.

Благодаря этому гражданам двух стран станет проще планировать поездки, оформлять документы и развивать культурные, туристические и деловые связи.




