Что такое специальный счет, о котором должен знать каждый казахстанец

С июня 2025 года в Казахстане действуют новые нормы, усиливающие защиту прав граждан, получающих социальные и компенсационные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Изменения были внесены в соответствии с Законом № 205-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации» от 30 июня 2025 года

Новые правила защиты выплат

Главное нововведение — запрет на взыскание денежных средств, перечисляемых гражданам в качестве помощи, компенсаций или поддержки после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Все такие средства должны зачисляться на специальные (неприкосновенные) банковские счета, защищенные от ареста и списаний.

Что такое специальный счет

Как пояснил директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев, специальный счет — это неприкосновенный банковский счет, предназначенный исключительно для зачисления защищенных выплат.

Средства на таком счете:

не могут быть арестованы;

не подлежат удержанию по требованиям третьих лиц;

не списываются даже при наличии задолженностей или исполнительных производств.

Какие выплаты защищены законом

На специальный счет зачисляются следующие категории выплат:

пособия по инвалидности;

выплаты по беременности и родам;

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

компенсации за вред здоровью;

алименты;

выплаты из Фонда социального страхования;

компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством.

При этом пенсии, заработная плата, стипендии и доходы от предпринимательства не относятся к защищенным средствам и могут быть удержаны по решению суда, банков или налоговых органов.

Минимальная сумма, которую нельзя списать

Даже без специального счета гражданин имеет право на неприкосновенный остаток. Согласно пункту 2 статьи 36 Закона «О банках и банковской деятельности», на текущем счете должно оставаться не менее 92 456 тенге (двукратный прожиточный минимум на 2025 год).

Эти средства не могут быть взысканы ни при каких обстоятельствах и предназначены для базовых нужд. Однако важно учитывать, что данная защита не распространяется на сберегательные счета.

Как открыть специальный счет

Чтобы обеспечить защиту социальных выплат, гражданину необходимо заранее открыть специальный счет в банке или отделении АО «Казпочта».

Порядок открытия:

Обратиться в банк с удостоверением личности. Подать заявление с указанием назначения счета. Предоставить документы, подтверждающие право на получение защищенных выплат (например, справку о пособии, решение суда об алиментах или акт о компенсации).

Процедура бесплатна, и банк не имеет права отказать в открытии даже при наличии налоговых или кредитных долгов.

Советы:

Внимательно читайте условия договора перед подписанием.

Пожилым гражданам рекомендуется оформлять документы совместно с родственниками.

Получателям соцвыплат стоит закрыть обычные текущие счета, чтобы исключить риск списания.

Что делать, если деньги со спецсчета списали

По закону средства на специальном счете защищены от:

ареста и блокировки;

взысканий по платежным требованиям;

списаний по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

Если списание все же произошло по ошибке или из-за технического сбоя, необходимо:

Сразу обратиться в банк и запросить письменное объяснение. Подтвердить, что счет является специальным, предоставив соответствующие документы. Направить жалобу взыскателю (банку, судебному исполнителю и др.). Если ситуация не решена — обратиться в АРРФР через портал eOtinish.kz