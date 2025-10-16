Что такое специальный счет, о котором должен знать каждый казахстанец

С июня 2025 года в Казахстане действуют новые нормы, усиливающие защиту прав граждан, получающих социальные и компенсационные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Изменения были внесены в соответствии с Законом № 205-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации» от 30 июня 2025 года
Главное нововведение — запрет на взыскание денежных средств, перечисляемых гражданам в качестве помощи, компенсаций или поддержки после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Все такие средства должны зачисляться на специальные (неприкосновенные) банковские счета, защищенные от ареста и списаний.
Как пояснил директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев, специальный счет — это неприкосновенный банковский счет, предназначенный исключительно для зачисления защищенных выплат.
Средства на таком счете:
не могут быть арестованы;
не подлежат удержанию по требованиям третьих лиц;
не списываются даже при наличии задолженностей или исполнительных производств.
На специальный счет зачисляются следующие категории выплат:
пособия по инвалидности;
выплаты по беременности и родам;
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
компенсации за вред здоровью;
алименты;
выплаты из Фонда социального страхования;
компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством.
При этом пенсии, заработная плата, стипендии и доходы от предпринимательства не относятся к защищенным средствам и могут быть удержаны по решению суда, банков или налоговых органов.
Даже без специального счета гражданин имеет право на неприкосновенный остаток. Согласно пункту 2 статьи 36 Закона «О банках и банковской деятельности», на текущем счете должно оставаться не менее 92 456 тенге (двукратный прожиточный минимум на 2025 год).
Эти средства не могут быть взысканы ни при каких обстоятельствах и предназначены для базовых нужд. Однако важно учитывать, что данная защита не распространяется на сберегательные счета.
Чтобы обеспечить защиту социальных выплат, гражданину необходимо заранее открыть специальный счет в банке или отделении АО «Казпочта».
Порядок открытия:
Обратиться в банк с удостоверением личности.
Подать заявление с указанием назначения счета.
Предоставить документы, подтверждающие право на получение защищенных выплат (например, справку о пособии, решение суда об алиментах или акт о компенсации).
Процедура бесплатна, и банк не имеет права отказать в открытии даже при наличии налоговых или кредитных долгов.
Советы:
Внимательно читайте условия договора перед подписанием.
Пожилым гражданам рекомендуется оформлять документы совместно с родственниками.
Получателям соцвыплат стоит закрыть обычные текущие счета, чтобы исключить риск списания.
По закону средства на специальном счете защищены от:
ареста и блокировки;
взысканий по платежным требованиям;
списаний по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.
Если списание все же произошло по ошибке или из-за технического сбоя, необходимо:
Сразу обратиться в банк и запросить письменное объяснение.
Подтвердить, что счет является специальным, предоставив соответствующие документы.
Направить жалобу взыскателю (банку, судебному исполнителю и др.).
Если ситуация не решена — обратиться в АРРФР через портал eOtinish.kz
Фото: АРРФР
