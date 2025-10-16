18+
15.10.2025, 19:22

Что такое специальный счет, о котором должен знать каждый казахстанец

Новости Казахстана 0 464

С июня 2025 года в Казахстане действуют новые нормы, усиливающие защиту прав граждан, получающих социальные и компенсационные выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Изменения были внесены в соответствии с Законом № 205-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации» от 30 июня 2025 года

Новые правила защиты выплат

Главное нововведение — запрет на взыскание денежных средств, перечисляемых гражданам в качестве помощи, компенсаций или поддержки после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Все такие средства должны зачисляться на специальные (неприкосновенные) банковские счета, защищенные от ареста и списаний.

Что такое специальный счет

Как пояснил директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев, специальный счет — это неприкосновенный банковский счет, предназначенный исключительно для зачисления защищенных выплат.

Средства на таком счете:

  • не могут быть арестованы;

  • не подлежат удержанию по требованиям третьих лиц;

  • не списываются даже при наличии задолженностей или исполнительных производств.

Какие выплаты защищены законом

На специальный счет зачисляются следующие категории выплат:

  • пособия по инвалидности;

  • выплаты по беременности и родам;

  • пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

  • компенсации за вред здоровью;

  • алименты;

  • выплаты из Фонда социального страхования;

  • компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

  • другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством.

При этом пенсии, заработная плата, стипендии и доходы от предпринимательства не относятся к защищенным средствам и могут быть удержаны по решению суда, банков или налоговых органов.

Минимальная сумма, которую нельзя списать

Даже без специального счета гражданин имеет право на неприкосновенный остаток. Согласно пункту 2 статьи 36 Закона «О банках и банковской деятельности», на текущем счете должно оставаться не менее 92 456 тенге (двукратный прожиточный минимум на 2025 год).

Эти средства не могут быть взысканы ни при каких обстоятельствах и предназначены для базовых нужд. Однако важно учитывать, что данная защита не распространяется на сберегательные счета.

Как открыть специальный счет

Чтобы обеспечить защиту социальных выплат, гражданину необходимо заранее открыть специальный счет в банке или отделении АО «Казпочта».

Порядок открытия:

  1. Обратиться в банк с удостоверением личности.

  2. Подать заявление с указанием назначения счета.

  3. Предоставить документы, подтверждающие право на получение защищенных выплат (например, справку о пособии, решение суда об алиментах или акт о компенсации).

Процедура бесплатна, и банк не имеет права отказать в открытии даже при наличии налоговых или кредитных долгов.

Советы:

  • Внимательно читайте условия договора перед подписанием.

  • Пожилым гражданам рекомендуется оформлять документы совместно с родственниками.

  • Получателям соцвыплат стоит закрыть обычные текущие счета, чтобы исключить риск списания.

Что делать, если деньги со спецсчета списали

По закону средства на специальном счете защищены от:

  • ареста и блокировки;

  • взысканий по платежным требованиям;

  • списаний по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

Если списание все же произошло по ошибке или из-за технического сбоя, необходимо:

  1. Сразу обратиться в банк и запросить письменное объяснение.

  2. Подтвердить, что счет является специальным, предоставив соответствующие документы.

  3. Направить жалобу взыскателю (банку, судебному исполнителю и др.).

  4. Если ситуация не решена — обратиться в АРРФР через портал eOtinish.kz

схема о том, что делать, если списали деньги со спецсчета, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 18:03

Фото: АРРФР

 

