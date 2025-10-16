Владимир Школьник: «Наш уран — это вопрос выживания цивилизации»

Қазақ тіліне аудару

В Алматы прошло торжественное собрание, посвящённое 80-летию атомной отрасли Казахстана. В мероприятии приняли участие представители энергетического сообщества Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

80 лет на службе миру и прогрессу

Открыл встречу президент Ассоциации «Ядерное общество Казахстана», бывший министр энергетики страны Владимир Школьник. В своём выступлении он подчеркнул, что значение атомной энергетики выходит далеко за рамки национальных интересов.

«Урановая отрасль Казахстана — это не только наша гордость, но и достояние всей цивилизации. Сегодня человечество осознало, что без атомной энергетики невозможно обеспечить все свои нужды», — отметил Школьник.

Казахстанский уран — стратегический ресурс планеты

По словам эксперта, решения, которые Казахстан принимает в сфере строительства атомных электростанций и выбора реакторов, имеют глобальное значение.

Он напомнил, что развитие так называемых «быстрых» реакторов становится одним из главных направлений атомной науки в мире. Такими проектами уже занимаются Россия и Китай, и, по мнению Школьника, остальные страны последуют их примеру.

«То, что делает Казахстан по развитию быстрых реакторов, — это вопрос цивилизационный. Наш уран — это вопрос выживания цивилизации», — подчеркнул он.

Атомная отрасль: 80 лет — много или мало?

Участники форума отмечали, что 80-летие — внушительная дата для любой промышленности, но для атомной энергетики это лишь начало долгого пути.

Глава Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов напомнил, что человечество всё ещё находится на ранней стадии освоения ядерной энергии.

«Мы живём в начале развития атомной энергетики. Ещё через 80 лет станции станут современнее, а роль атомной энергии в мировой экономике вырастет многократно», — сказал он.

Агафонов также добавил, что представители традиционной энергетики с нетерпением ждут появления первой АЭС в Казахстане, и для них этот момент станет историческим.

Парадокс урановой державы

Ветеран «Росатома» и глава межрегионального движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнёв обратил внимание на противоречие: Казахстан остаётся мировым лидером по добыче урана, но при этом не имеет полного цикла его переработки и использования.

«Казахстан — ключевая площадка для развития атомной энергетики. Здесь сосредоточен самый дешёвый, надёжный и экологичный ресурс. Парадокс в том, что у этого ресурса нет продолжения — нет собственной атомной станции и полного производственного цикла», — отметил он.

По словам Огнёва, атомная отрасль может стать точкой роста конкурентоспособности Казахстана на мировой арене, ведь именно наличие собственных энергетических ресурсов определяет сегодня развитие любой страны.

Перспективы казахстанского урана

Глава Ассоциации ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев привёл данные о глобальном дисбалансе в производстве и потреблении урана: ежегодно в мире добывается около 50 тысяч тонн, при этом используется 70–80 тысяч тонн.

«Казахстан добывает и хранит уран, но запасы не бесконечны. Наша задача — перерабатывать использованный уран, а не просто хранить его. К сожалению, у нас пока нет мощных реакторов, которые могли бы это делать», — отметил Ибраев.

Для решения этой задачи в стране создаётся ядерный кластер, который займётся переработкой и развитием инновационных технологий в атомной сфере.

Будущее АЭС — в руках молодых

Одной из ключевых тем встречи стало развитие кадрового потенциала. Участники подчеркнули, что без привлечения молодых специалистов и научной молодёжи атомная отрасль не сможет двигаться вперёд.

Исполнительный директор Ассоциации атомщиков Узбекистана Евгений Сидоров отметил важность преемственности поколений:

«Для ветеранов отрасли крайне важно передать свой опыт следующему поколению. Мы надеемся, что их наследие принесёт реальную пользу народу».

Подготовка специалистов: вызов и возможность

Руководитель Алматинского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Аскар Даулетов признал, что Казахстану предстоит серьёзная работа над качеством подготовки кадров.

«Если сравнивать уровень образования в Казахстане и России, то российская школа сохранила советские знания, а казахстанское образование несколько отстало. Но это можно исправить совместными усилиями», — отметил он.

По мнению экспертов, объединение образовательных и научных инициатив стран СНГ может стать залогом формирования мощной школы атомной инженерии и технологий в регионе.

Итог

80-летие атомной отрасли Казахстана стало не просто юбилеем, а поводом для осмысления будущего энергетики. Уран для Казахстана — это не только природное богатство, но и стратегический ресурс, от которого зависит энергетическая безопасность и технологическое развитие человечества.