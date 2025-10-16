Расстрел табуна: в Казахстане конфликт фермеров закончился трагедией

Қазақ тіліне аудару

В Карагандинской области произошёл резонансный инцидент — фермер из Нуринского района открыл огонь по табуну лошадей, зашедших на его поле. В результате 14 животных погибли. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, а следствие выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pinterest

Как произошёл инцидент

Происшествие случилось в конце сентября недалеко от села Заречное. По данным следствия, 53-летний местный фермер заметил, что табун лошадей зашёл на принадлежащее ему сельхозугодье. Мужчина, не предпринимая попыток мирного урегулирования, открыл огонь по животным.

Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили 17 лошадей с огнестрельными ранениями. Из них 14 погибли на месте.

Фигурант дела и изъятое оружие

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, стрелявший был оперативно установлен и доставлен в отдел. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Изъяты оружие, боеприпасы и автомобиль, которые использовались в момент происшествия», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Ответные обвинения и встречное расследование

Параллельно полиция начала ещё одно досудебное расследование — в отношении владельца погибших лошадей. По предварительным данным, он угрожал физической расправой стрелявшему фермеру.

«Любые проявления противоправных действий, посягающих на чужое имущество и общественный порядок, будут жёстко пресекаться», — подчеркнули в департаменте полиции.

Следствие продолжается

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали конфликта и мотивы сторон. Пока не исключено, что спор между фермерами мог быть затяжным и ранее сопровождался взаимными претензиями по поводу земельных участков и выпаса скота.

Общественный резонанс

История получила широкий отклик в социальных сетях после того, как пользователи начали распространять фото и видео с места происшествия. Очевидцы утверждали, что стрелял один из местных фермеров, возмущённый тем, что чужие животные испортили его урожай.

Инцидент вызвал волну обсуждений о необходимости жёстче регулировать отношения между землевладельцами и скотоводами, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Параллели с другими случаями

Случай в Нуринском районе произошёл вскоре после другого громкого инцидента — в Алматинской области пользователи социальных сетей пожаловались на жестокое обращение с животными во время кокпара. Тогда в МВД также поступили массовые обращения через портал e-Otinish.