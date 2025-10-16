Полмиллиона в месяц — и всё равно никто не идёт работать: что происходит в Казахстане?

Несмотря на повышение заработных плат в рабочем секторе, в Казахстане наблюдается острый дефицит кадров. По данным Бюро национальной статистики и портала Enbek.kz, многие работодатели не могут найти сотрудников даже при окладе в 500 тысяч тенге и выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
На электронной бирже труда Enbek.kz в настоящее время размещено около 36,8 тысячи вакансий по рабочим специальностям. Размер оплаты труда в них варьируется от минимальных ставок до 980 тысяч тенге.
При этом более 3,7 тысячи предложений предусматривают зарплату от 350 тысяч тенге и выше.
Для сравнения, по официальным данным Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане за первое полугодие 2025 года составила 434 789 тенге.
В городах этот показатель выше — 458 189 тенге, а в сельской местности — 365 134 тенге. Таким образом, предлагаемые работодателями суммы в ряде рабочих вакансий заметно превышают средний уровень по стране.
Наибольший спрос, как отмечает статистическое ведомство, приходится на традиционно востребованные профессии в городах.
Среди них:
разнорабочие — от 350 до 600 тысяч тенге;
водители автобусов — от 400 до 600 тысяч тенге;
упаковщики и фасовщики — от 400 до 650 тысяч тенге;
машинисты спецтехники — от 400 до 700 тысяч тенге;
трактористы — от 350 до 450 тысяч тенге;
сварщики — от 350 тысяч тенге и выше.
Несмотря на конкурентные условия, многие из этих позиций остаются без кандидатов.
На портале Enbek.kz можно найти конкретные предложения, демонстрирующие масштаб кадрового дефицита:
в Астане требуется водитель автобуса с окладом от 500 тысяч тенге;
в Мангистауской области открыт набор водителей погрузчиков с оплатой от 400 тысяч тенге;
в Восточно-Казахстанской области ищут горнорабочих с зарплатой до 450 тысяч тенге;
в Акмолинской области машинисту погрузочной машины предлагают от 470 тысяч тенге.
По региональному распределению лидируют:
Астана — около 3 827 вакансий;
Костанайская область — 3 251 вакансия;
Западно-Казахстанская область — 3 219 вакансий;
Карагандинская область — 3 011 вакансий.
Эти регионы нуждаются в наибольшем количестве рабочих специалистов, однако даже привлекательные зарплаты не всегда привлекают достаточное число соискателей.
Государственная платформа Enbek.kz создана для упрощения поиска работы и кадров. Здесь вакансии и резюме размещаются бесплатно, а информация обновляется в режиме реального времени. Несмотря на это, значительная часть рабочих предложений остается без отклика, что указывает на дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.
