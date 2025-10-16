Полмиллиона в месяц — и всё равно никто не идёт работать: что происходит в Казахстане?

Қазақ тіліне аудару

Несмотря на повышение заработных плат в рабочем секторе, в Казахстане наблюдается острый дефицит кадров. По данным Бюро национальной статистики и портала Enbek.kz, многие работодатели не могут найти сотрудников даже при окладе в 500 тысяч тенге и выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: 45.ru

Тысячи вакансий остаются незакрытыми

На электронной бирже труда Enbek.kz в настоящее время размещено около 36,8 тысячи вакансий по рабочим специальностям. Размер оплаты труда в них варьируется от минимальных ставок до 980 тысяч тенге.

При этом более 3,7 тысячи предложений предусматривают зарплату от 350 тысяч тенге и выше.

Для сравнения, по официальным данным Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане за первое полугодие 2025 года составила 434 789 тенге.

В городах этот показатель выше — 458 189 тенге, а в сельской местности — 365 134 тенге. Таким образом, предлагаемые работодателями суммы в ряде рабочих вакансий заметно превышают средний уровень по стране.

Кого ищут чаще всего

Наибольший спрос, как отмечает статистическое ведомство, приходится на традиционно востребованные профессии в городах.

Среди них:

разнорабочие — от 350 до 600 тысяч тенге;

водители автобусов — от 400 до 600 тысяч тенге;

упаковщики и фасовщики — от 400 до 650 тысяч тенге;

машинисты спецтехники — от 400 до 700 тысяч тенге;

трактористы — от 350 до 450 тысяч тенге;

сварщики — от 350 тысяч тенге и выше.

Несмотря на конкурентные условия, многие из этих позиций остаются без кандидатов.

Примеры высокооплачиваемых вакансий

На портале Enbek.kz можно найти конкретные предложения, демонстрирующие масштаб кадрового дефицита:

в Астане требуется водитель автобуса с окладом от 500 тысяч тенге ;

в Мангистауской области открыт набор водителей погрузчиков с оплатой от 400 тысяч тенге ;

в Восточно-Казахстанской области ищут горнорабочих с зарплатой до 450 тысяч тенге ;

в Акмолинской области машинисту погрузочной машины предлагают от 470 тысяч тенге.

Где наблюдается наибольший спрос на рабочих

По региональному распределению лидируют:

Астана — около 3 827 вакансий ;

Костанайская область — 3 251 вакансия ;

Западно-Казахстанская область — 3 219 вакансий ;

Карагандинская область — 3 011 вакансий.

Эти регионы нуждаются в наибольшем количестве рабочих специалистов, однако даже привлекательные зарплаты не всегда привлекают достаточное число соискателей.

Электронная биржа труда Enbek.kz

Государственная платформа Enbek.kz создана для упрощения поиска работы и кадров. Здесь вакансии и резюме размещаются бесплатно, а информация обновляется в режиме реального времени. Несмотря на это, значительная часть рабочих предложений остается без отклика, что указывает на дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.