Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
16.10.2025, 09:53

Почему казахстанцы собирают чемоданы: налоговая реформа толкает бизнес за пределы страны

Новости Казахстана 0 721

Повышение ставки НДС, отмена упрощенной системы налогообложения и ужесточение правил ведения бизнеса вызывают тревогу у казахстанских предпринимателей. Многие уже рассматривают возможность закрытия предприятий и переезда в соседние страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: behance.net
Фото: behance.net

Налоговая реформа вызывает обеспокоенность предпринимателей

В Казахстане растет тревога из-за предстоящей налоговой реформы. Малый бизнес выражает прямую озабоченность: новые правила могут стать фатальными для его существования.

Предприниматели открыто говорят:

«Пора уходить в Узбекистан, Кыргызстан или дальше».

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал ситуацию на брифинге: министерство признает риск массового закрытия бизнеса, но уверяет, что оценивает ситуацию и готово к корректировкам.

Что вызывает наибольшее недовольство

  • Рост ставки НДС с 12% до 16%;

  • Снижение порога для уплаты налога, что затронет больше индивидуальных предпринимателей;

  • Отмена упрощенной системы налогообложения для ряда сфер, включая образование и медицину.

Предприниматели делятся своим возмущением:

  • «Мы — коррекционный центр для детей. Поднять цены родителям невозможно, но теперь обязаны платить НДС. Это катастрофа», — владелица центра из Алматы.

  • «Крупные корпорации освобождают от НДС, а нас заставляют платить. Где логика?» — предприниматель из Шымкента.

Возможные последствия реформы

Экономисты предупреждают: повышение НДС ударит по конечной стоимости товаров.

  • НДС будет взиматься на каждом этапе — от производства до магазина;

  • Продуктовая корзина стоимостью 20 тыс. тенге может вырасти до 25 тыс. уже к концу года.

Если реформа будет принята, эксперты прогнозируют:

  • Закрытие части малого бизнеса;

  • Рост безработицы;

  • Снижение налоговых поступлений.

История показывает, что подобные меры уже приводили к массовым закрытиям предприятий: в 1995 году закрылось почти миллион бизнесов.

Предприниматели ищут альтернативы: релакация в соседние страны

Многие бизнесмены уже рассматривают возможность переезда в Узбекистан и Кыргызстан. Эти страны привлекают:

  • Проще открыть бизнес;

  • Меньше проверок и бюрократии;

  • Понятная налоговая система.

Узбекистан, в частности, уже активно привлекает казахстанцев в торговле, образовании и сфере услуг.

Главное требование бизнеса к властям

Предприниматели настаивают: не повышать налоги, пока экономика не восстановится после пандемии и роста цен. Они ожидают, что власти услышат их и пересмотрят спорные пункты налоговой реформы.

