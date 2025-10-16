Почему казахстанцы собирают чемоданы: налоговая реформа толкает бизнес за пределы страны

Повышение ставки НДС, отмена упрощенной системы налогообложения и ужесточение правил ведения бизнеса вызывают тревогу у казахстанских предпринимателей. Многие уже рассматривают возможность закрытия предприятий и переезда в соседние страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В Казахстане растет тревога из-за предстоящей налоговой реформы. Малый бизнес выражает прямую озабоченность: новые правила могут стать фатальными для его существования.
Предприниматели открыто говорят:
«Пора уходить в Узбекистан, Кыргызстан или дальше».
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал ситуацию на брифинге: министерство признает риск массового закрытия бизнеса, но уверяет, что оценивает ситуацию и готово к корректировкам.
Рост ставки НДС с 12% до 16%;
Снижение порога для уплаты налога, что затронет больше индивидуальных предпринимателей;
Отмена упрощенной системы налогообложения для ряда сфер, включая образование и медицину.
Предприниматели делятся своим возмущением:
«Мы — коррекционный центр для детей. Поднять цены родителям невозможно, но теперь обязаны платить НДС. Это катастрофа», — владелица центра из Алматы.
«Крупные корпорации освобождают от НДС, а нас заставляют платить. Где логика?» — предприниматель из Шымкента.
Экономисты предупреждают: повышение НДС ударит по конечной стоимости товаров.
НДС будет взиматься на каждом этапе — от производства до магазина;
Продуктовая корзина стоимостью 20 тыс. тенге может вырасти до 25 тыс. уже к концу года.
Если реформа будет принята, эксперты прогнозируют:
Закрытие части малого бизнеса;
Рост безработицы;
Снижение налоговых поступлений.
История показывает, что подобные меры уже приводили к массовым закрытиям предприятий: в 1995 году закрылось почти миллион бизнесов.
Многие бизнесмены уже рассматривают возможность переезда в Узбекистан и Кыргызстан. Эти страны привлекают:
Проще открыть бизнес;
Меньше проверок и бюрократии;
Понятная налоговая система.
Узбекистан, в частности, уже активно привлекает казахстанцев в торговле, образовании и сфере услуг.
Предприниматели настаивают: не повышать налоги, пока экономика не восстановится после пандемии и роста цен. Они ожидают, что власти услышат их и пересмотрят спорные пункты налоговой реформы.
