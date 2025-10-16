Революция в нейрохирургии: робот с ИИ впервые оперирует мозг в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Врачи Карагандинской многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова первыми в Казахстане получили в распоряжение роботизированный нейрохирургический комплекс нового поколения — Remebot RM-200 с искусственным интеллектом. Аппарат поможет проводить сложнейшие операции на головном мозге с точностью до доли миллиметра, сообщает Lada.kz.

© Photo : Акимат Карагандинской области/Александр Марченко

Инновационное оборудование уже готово к работе

Как сообщили в акимате области, оборудование приобретено за счет местного бюджета и вскоре будет использоваться в операционной. Новый нейрохирургический комплекс уже продемонстрировали акиму области Ермаганбету Булекпаеву.

Булекпаев подчеркнул:

«В этом году строится 92 медицинских объекта с современным оснащением. В планах — полная модернизация автопарка скорой помощи и оснащение больниц высокотехнологичной техникой. Роботизированный комплекс позволит врачам проводить сложнейшие операции с высокой точностью, а пациентам — повысить шансы на успешное лечение».

Робот с ИИ: помощник хирурга и аналитик

Remebot RM-200 не только выполняет точные хирургические манипуляции, но и анализирует данные, загружаемые в систему. Первые запланированные операции с его участием — интракраниальная биопсия и абляция опухоли головного мозга.

Руководство больницы отмечает, что внедрение технологии позволит выполнять более 300 высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств в год.

Новые возможности для пациентов

Директор больницы Еркин-Дауир Курмангалиев рассказал о преимуществах комплекса:

повышенная точность и безопасность операций;

сокращение инвазивности процедур и сроков госпитализации;

возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями головного мозга;

проведение стереотаксических операций и прицельное удаление гематом с высокой вероятностью успеха.

Точность выхода на заданную точку составляет менее миллиметра, что открывает новые возможности для сложнейших нейрохирургических вмешательств.

Обучение и международный опыт

Карагандинские нейрохирурги прошли обучение в Китае, где уже применяются такие комплексы. Там они провели серию пробных операций. Ранее хирурги клиники выполняли подобные вмешательства, но с появлением робота возможности существенно расширятся.

Роботизированная рука с гибридной технологией Reme-Hybrid позволяет выполнять самые сложные манипуляции на головном мозге с высокой точностью, подчеркнули в акимате области.