Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.10.2025, 11:00

Казахстанец проник в студию «Питер FM» с хомутами, угрожая безопасности сотрудников

Новости Казахстана

Сотрудники радиостанции «Питер FM» в Санкт-Петербурге вызвали полицию после того, как в их офис проник неизвестный мужчина. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на «Фонтанка».

Фото: вести35.рф
Фото: вести35.рф

Мужчина представился курьером и направился к микрофону

По информации издания «Фонтанка», злоумышленник представился курьером, прошел в офис и попытался попасть в студию, намереваясь во время прямого эфира выкрикнуть фразу «Нет войне». Сотрудники радиостанции заметили его странное поведение и удерживали до приезда полиции.

Задержанный — гражданин Казахстана с хомутами

Правоохранители задержали 52-летнего гражданина Казахстана по имени Нурлан. При досмотре у него обнаружили пластиковые хомуты-стяжки. Сам мужчина заявил, что планировал «нейтрализовать персонал», чтобы добраться до микрофона.

Программный директор «Питер FM» отметил, что сначала не придал происшествию большого значения, однако обнаружение хомутов заставило пересмотреть ситуацию. На место прибыли полицейские, а здание проверили кинологи с собаками — взрывчатых веществ не обнаружено.

Масштабная полицейская операция

К радиостанции прибыли несколько нарядов патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и ГИБДД. Силовики задержали Нурлана и доставили его в отдел полиции.

Выяснилось, что это уже вторая попытка мужчины проникнуть на радиостанцию: ранее он пытался попасть на другую студию, но тогда его остановила охрана.

Приезд в Россию и возможное уголовное дело

Согласно информации из «Бумага: все о Петербурге», в августе Нурлан прилетел в Россию как турист и проживал в хостеле на Зверинской улице. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, но не исключено возбуждение уголовного дела.

Сравнение с акцией Марины Овсянниковой

Инцидент на «Питер FM» напоминает известную акцию Марины Овсянниковой в марте 2022 года. Тогда редактор программы «Время» ворвалась в студию Первого канала с плакатом «Нет войне», протестуя против войны в Украине и государственной пропаганды. Эфир был прерван, Овсянникову задержали, а впоследствии привлекли к административной и уголовной ответственности. Ее акция получила широкий резонанс как в России, так и за рубежом и стала одним из заметных примеров открытого протеста против войны со стороны журналистов.

3
0
0
