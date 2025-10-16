Санкции Великобритании против «Лукойла»: чем рискует казахстанская нефть

Қазақ тіліне аудару

Великобритания включила российскую компанию «Лукойл» в санкционный список. Это произошло на следующий день после того, как акционер компании Вагит Алекперов обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым расширение сотрудничества и отмечал 30-летие работы «Лукойла» в Республике. Об этом сообщает телеграм-канал «Нефть и газ Казахстана», сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Участие «Лукойла» в казахстанских проектах

В Казахстане «Лукойл» участвует в нескольких ключевых энергетических проектах:

Разработка месторождений Тенгиз и Карачаганак – компания имеет доли участия в этих крупнейших нефтяных проектах страны.

Трубопровод КТК – через него экспортируется добытая нефть.

Проект Каламкас-Хазар – совместно с «КазМунайГазом» (50/50) планируется освоение шельфового месторождения. Строительство морских платформ на казахстанских верфях должно начаться в следующем году, добыча ожидается до 4 млн тонн нефти в год.

Возможные последствия санкций для проектов

Санкции Великобритании могут создать ряд препятствий для «Лукойла» и связанных с ним проектов:

Ограничения на финансирование Привлечение средств через международные банки, особенно под юрисдикцией Великобритании или связанных с ней, станет затруднительным.

Напомним, что бюджет проекта Каламкас-Хазар на начальном этапе оценивается в $6 млрд. Ограничения для подрядчиков Подрядчики из стран, выполняющих британские санкции, могут быть запрещены работать с «Лукойлом». Возможные проблемы с оборудованием и технологиями Если планируемые технологии или оборудование для Каламкас-Хазар должны были поступать из британской юрисдикции, их поставки могут быть ограничены или задержаны. Рост рисков сотрудничества Банки, страховые компании и другие партнёры могут считать работу с «Лукойлом» более рискованной.

Необходимость дополнительного due diligence приведет к удорожанию услуг или отказу от их предоставления.

Итог

Включение «Лукойла» в британский санкционный список создаёт риски для его участия в казахстанских проектах, особенно в сфере финансирования, поставок оборудования и сотрудничества с международными партнёрами. В ближайшие годы реализация некоторых проектов, включая Каламкас-Хазар, может столкнуться с задержками или дополнительными расходами.