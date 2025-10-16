18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 11:55

Санкции Великобритании против «Лукойла»: чем рискует казахстанская нефть

Новости Казахстана 0 670

Великобритания включила российскую компанию «Лукойл» в санкционный список. Это произошло на следующий день после того, как акционер компании Вагит Алекперов обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым расширение сотрудничества и отмечал 30-летие работы «Лукойла» в Республике. Об этом сообщает телеграм-канал «Нефть и газ Казахстана», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Участие «Лукойла» в казахстанских проектах

В Казахстане «Лукойл» участвует в нескольких ключевых энергетических проектах:

  • Разработка месторождений Тенгиз и Карачаганак – компания имеет доли участия в этих крупнейших нефтяных проектах страны.

  • Трубопровод КТК – через него экспортируется добытая нефть.

  • Проект Каламкас-Хазар – совместно с «КазМунайГазом» (50/50) планируется освоение шельфового месторождения. Строительство морских платформ на казахстанских верфях должно начаться в следующем году, добыча ожидается до 4 млн тонн нефти в год.

Возможные последствия санкций для проектов

Санкции Великобритании могут создать ряд препятствий для «Лукойла» и связанных с ним проектов:

  1. Ограничения на финансирование

    • Привлечение средств через международные банки, особенно под юрисдикцией Великобритании или связанных с ней, станет затруднительным.

    • Напомним, что бюджет проекта Каламкас-Хазар на начальном этапе оценивается в $6 млрд.

  2. Ограничения для подрядчиков

    • Подрядчики из стран, выполняющих британские санкции, могут быть запрещены работать с «Лукойлом».

  3. Возможные проблемы с оборудованием и технологиями

    • Если планируемые технологии или оборудование для Каламкас-Хазар должны были поступать из британской юрисдикции, их поставки могут быть ограничены или задержаны.

  4. Рост рисков сотрудничества

    • Банки, страховые компании и другие партнёры могут считать работу с «Лукойлом» более рискованной.

    • Необходимость дополнительного due diligence приведет к удорожанию услуг или отказу от их предоставления.

Итог

Включение «Лукойла» в британский санкционный список создаёт риски для его участия в казахстанских проектах, особенно в сфере финансирования, поставок оборудования и сотрудничества с международными партнёрами. В ближайшие годы реализация некоторых проектов, включая Каламкас-Хазар, может столкнуться с задержками или дополнительными расходами.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь