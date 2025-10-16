Новая регистрация по месту пребывания может появиться во всех регионах Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана прокомментировало возможность распространения на другие города практики регистрации граждан по месту жительства и временного пребывания, которая уже применяется в столице, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Регистрация в столице: новая практика

В рамках последних поправок к Закону РК «О статусе столицы Республики Казахстан» жители Алматы и Астаны будут проходить регистрацию:

по месту постоянного жительства;

по месту временного пребывания (проживания) на территории столицы.

Эта практика учитывает установленные нормативы регистрации и направлена на упрощение процедур для граждан.

Возможное распространение на регионы

В МВД отметили, что на данный момент:

утверждение нормативов регистрации по месту жительства и временного пребывания находится в компетенции только столичного маслихата ;

если будет принято решение о предоставлении аналогичных полномочий местным органам власти в других регионах, министерство готово рассмотреть такие предложения и внести изменения в действующее законодательство.

Таким образом, распространение столичной практики на другие города возможно при согласовании с региональными органами власти.

Адресная справка уже отменена

МВД напомнило, что в Казахстане адресная справка была официально отменена с 1 ноября 2019 года. С этого момента документ исключен из перечня государственных услуг, а новые нормативы регистрации заменяют необходимость её получения.