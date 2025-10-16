18+
16.10.2025, 13:19

Любовь к работе сыграла с россиянином злую шутку в Казахстане

Новости Казахстана 0 693

Житель России был вынужден покинуть Казахстан после того, как нарушил миграционное законодательство страны. Мужчина оставался на территории республики более трёх месяцев после окончания действия разрешения на пребывание, сообщает Lada.kz со ссылкой на суд области Ұлытау.

 

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Рассмотрение дела в Жезказгане

Инцидент был рассмотрен специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Жезказган. Суд установил, что россиянин въехал в Казахстан 21 сентября 2024 года, получив официальное разрешение на работу и временное проживание, действительное до 20 июня 2025 года.

Нарушение миграционных правил

После окончания срока действия документа мужчина не покинул страну, оставаясь на её территории более трёх месяцев. Сам нарушитель признал свою вину, объяснив проступок невнимательностью и постоянной занятостью на работе.

В суде не было выявлено ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств, влияющих на решение.

Решение суда и последствия

Действия гражданина квалифицировали по части 4 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Учитывая длительность незаконного пребывания, суд назначил административное взыскание в виде выдворения за пределы страны.

