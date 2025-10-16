Сенатор допустил полный запрет алкоголя в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Депутат Сената Марат Кожаев высказал мнение о необходимости строгого регулирования торговли спиртными напитками в Казахстане. По его словам, подобные меры не нанесут удар по бизнесу, но помогут снизить социальные и экономические потери, вызванные злоупотреблением алкоголем, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: news.1777.ru

Лицензии — гарантия прозрачности и контроля

Кожаев подчеркнул, что предприниматели не столкнутся с проблемами, если будут вести торговлю в рамках закона и получать соответствующие лицензии. Он отметил, что цель изменений — не ограничить бизнес, а выстроить цивилизованные и безопасные условия продажи алкоголя.

«Если бизнес получит лицензию и будет работать в соответствии с государственными требованиями, проблем с реализацией не возникнет», — заявил сенатор.

Алкоголь как источник потерь для общества

По мнению парламентария, страна несет серьезные убытки от свободного оборота алкоголя. Он привел в пример статистику дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения, и напомнил, что эти трагедии отражаются не только на пострадавших, но и на экономике в целом.

«Каждый год сотни человек погибают в ДТП по вине пьяных водителей. Кто поддержит их семьи? Работодатель теряет квалифицированного сотрудника, страдает транспорт, дорожная инфраструктура», — отметил Кожаев.

Он добавил, что если сравнить пользу и вред от потребления алкоголя, баланс, вероятно, окажется в пользу полного запрета.

Пример трезвых населённых пунктов

Сенатор привел пример около 500 казахстанских населенных пунктов, жители которых добровольно отказались от алкоголя. По его словам, эти сообщества демонстрируют, что жизнь без спиртного не мешает экономическому развитию.

«В этих селах не остановилась экономическая жизнь — напротив, стало меньше правонарушений. Со временем население там станет здоровее, чем в других регионах», — подчеркнул он.

Экономический эффект: здоровье против прибыли

Кожаев обратил внимание на скрытые экономические последствия злоупотребления алкоголем — снижение производительности труда и дополнительные расходы государства на восстановление здоровья граждан.

«После чрезмерных посиделок человек приходит на работу и полдня отходит. Производительность падает. Если посчитать все эти факторы, окажется, что потери бизнеса от жесткого контроля алкоголя несопоставимы с пользой для общества», — резюмировал сенатор.

Итог

Марат Кожаев считает, что ужесточение порядка торговли алкоголем — шаг к укреплению общественного здоровья, повышению трудовой эффективности и снижению социальных рисков. По его мнению, выгоды для государства и граждан в долгосрочной перспективе значительно перевесят возможные убытки бизнеса.