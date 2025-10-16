МВД рассказало, какие документы и на каком языке нужны для ВНЖ в Казахстане

Министерство внутренних дел опубликовало пошаговую инструкцию для иностранных граждан, желающих оформить вид на жительство в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.
Право подать заявление имеют:
иностранцы, находящиеся в стране с визой на постоянное проживание;
граждане государств, с которыми установлен безвизовый режим;
этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину.
Заявление необходимо подавать в территориальные подразделения органов внутренних дел по месту пребывания.
В МВД напомнили, что в 2025 году для получения вида на жительство требуется собрать следующий пакет документов:
заявление-анкета;
паспорт (оригинал и копия);
документ, подтверждающий платежеспособность;
справка об отсутствии судимости;
нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (если он включён в заявление);
документ о месте проживания — договор аренды, право собственности или иное подтверждение;
медицинская справка по форме 028/у;
фотография размером 35×45 мм;
квитанция об оплате госпошлины.
Срок действия всех представленных документов не должен превышать 180 календарных дней.
В МВД подчеркнули, что все документы, составленные на иностранном языке, подлежат обязательному переводу на казахский или русский язык и нотариальному заверению.
Также бумаги, выданные иностранными учреждениями, принимаются только при наличии легализации или апостиля, если иное не оговорено международными договорами Казахстана.
После рассмотрения и положительного решения заявителю необходимо пройти регистрацию по месту жительства.
Только после этого выдается вид на жительство в Республике Казахстан — документ, подтверждающий законное право иностранца на постоянное проживание в стране.
МВД Казахстана рекомендовало иностранным гражданам заранее готовить полный пакет документов и внимательно проверять их сроки действия, чтобы избежать отказа в выдаче разрешения.
Также полицейские напомнили, что оформление вида на жительство проводится исключительно через официальные органы, а любые посреднические схемы могут быть признаны незаконными.
