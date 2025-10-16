18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 17:05

МВД рассказало, какие документы и на каком языке нужны для ВНЖ в Казахстане

Новости Казахстана 0 514

Министерство внутренних дел опубликовало пошаговую инструкцию для иностранных граждан, желающих оформить вид на жительство в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.

gov.kz
gov.kz

Кто может претендовать на вид на жительство

Право подать заявление имеют:

  • иностранцы, находящиеся в стране с визой на постоянное проживание;

  • граждане государств, с которыми установлен безвизовый режим;

  • этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину.

Заявление необходимо подавать в территориальные подразделения органов внутренних дел по месту пребывания.

Перечень документов для оформления

В МВД напомнили, что в 2025 году для получения вида на жительство требуется собрать следующий пакет документов:

  • заявление-анкета;

  • паспорт (оригинал и копия);

  • документ, подтверждающий платежеспособность;

  • справка об отсутствии судимости;

  • нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (если он включён в заявление);

  • документ о месте проживания — договор аренды, право собственности или иное подтверждение;

  • медицинская справка по форме 028/у;

  • фотография размером 35×45 мм;

  • квитанция об оплате госпошлины.

Срок действия всех представленных документов не должен превышать 180 календарных дней.

Требования к оформлению иностранных документов

В МВД подчеркнули, что все документы, составленные на иностранном языке, подлежат обязательному переводу на казахский или русский язык и нотариальному заверению.

Также бумаги, выданные иностранными учреждениями, принимаются только при наличии легализации или апостиля, если иное не оговорено международными договорами Казахстана.

Регистрация и выдача вида на жительство

После рассмотрения и положительного решения заявителю необходимо пройти регистрацию по месту жительства.
Только после этого выдается вид на жительство в Республике Казахстан — документ, подтверждающий законное право иностранца на постоянное проживание в стране.

Ведомство призвало соблюдать правила

МВД Казахстана рекомендовало иностранным гражданам заранее готовить полный пакет документов и внимательно проверять их сроки действия, чтобы избежать отказа в выдаче разрешения.

Также полицейские напомнили, что оформление вида на жительство проводится исключительно через официальные органы, а любые посреднические схемы могут быть признаны незаконными.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь