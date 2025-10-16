В Казахстане 14-летняя школьница родила во время урока

В Актюбинской области расследуется шокирующий случай: 14-летняя школьница начала рожать прямо на уроке. Позже выяснилось, что предполагаемым отцом ребёнка может быть 64-летний мужчина — супруг родной бабушки девочки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Инцидент произошёл 13 октября в одной из школ Уильского района. Во время занятий у девятиклассницы начались схватки, и педагоги вызвали скорую помощь.
Девочку сначала доставили в районную больницу, а затем по линии санавиации перевезли в Актюбинский областной перинатальный центр.
Директор центра Гульшат Темирбаева рассказала, что школьница поступила вечером 14 октября уже с новорождённым ребёнком:
«Малыш доношенный, весом 2770 граммов, в удовлетворительном состоянии. Мама также под наблюдением врачей и получила всю необходимую помощь».
Сейчас несовершеннолетняя мать и её ребёнок находятся в отдельной палате. Рядом с ними — мама девочки.
С подростком работают психологи и социальные службы, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку.
По данным медиков, девочка воспитывается в неполной семье и является старшей из трёх детей.
Департамент полиции Актюбинской области сообщил, что по подозрению в совершении преступления задержан 64-летний мужчина. Он оказался супругом бабушки школьницы и, по данным следствия, неродным дедушкой девочки.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 120, часть 4 Уголовного кодекса РК — «Изнасилование несовершеннолетней».
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Отдельное расследование проводится в отношении действий медицинских работников и педагогов.
Как сообщили в управлении образования Актюбинской области, девятиклассница трижды в течение года проходила медицинские осмотры — последний раз 10 сентября. Однако врачи не выявили признаков беременности.
В настоящее время создана специальная комиссия, которая проверяет, почему беременность школьницы не была замечена раньше, несмотря на регулярные обследования.
Девочка родила 13 октября прямо в школе.
Её доставили в больницу по линии санавиации.
Ребёнок и мать находятся в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемый — 64-летний муж бабушки школьницы, ему грозит пожизненное заключение.
Проводятся проверки со стороны полиции, медиков и системы образования.
Комментарии0 комментарий(ев)