В Казахстане 14-летняя школьница родила во время урока

Қазақ тіліне аудару

В Актюбинской области расследуется шокирующий случай: 14-летняя школьница начала рожать прямо на уроке. Позже выяснилось, что предполагаемым отцом ребёнка может быть 64-летний мужчина — супруг родной бабушки девочки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Родила в классе и была срочно доставлена в больницу

Инцидент произошёл 13 октября в одной из школ Уильского района. Во время занятий у девятиклассницы начались схватки, и педагоги вызвали скорую помощь.

Девочку сначала доставили в районную больницу, а затем по линии санавиации перевезли в Актюбинский областной перинатальный центр.

Директор центра Гульшат Темирбаева рассказала, что школьница поступила вечером 14 октября уже с новорождённым ребёнком:

«Малыш доношенный, весом 2770 граммов, в удовлетворительном состоянии. Мама также под наблюдением врачей и получила всю необходимую помощь».

Поддержка психологов и семьи

Сейчас несовершеннолетняя мать и её ребёнок находятся в отдельной палате. Рядом с ними — мама девочки.

С подростком работают психологи и социальные службы, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку.

По данным медиков, девочка воспитывается в неполной семье и является старшей из трёх детей.

Подозреваемый — 64-летний муж бабушки

Департамент полиции Актюбинской области сообщил, что по подозрению в совершении преступления задержан 64-летний мужчина. Он оказался супругом бабушки школьницы и, по данным следствия, неродным дедушкой девочки.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 120, часть 4 Уголовного кодекса РК — «Изнасилование несовершеннолетней».

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вопросы к системе образования и медиков

Отдельное расследование проводится в отношении действий медицинских работников и педагогов.

Как сообщили в управлении образования Актюбинской области, девятиклассница трижды в течение года проходила медицинские осмотры — последний раз 10 сентября. Однако врачи не выявили признаков беременности.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая проверяет, почему беременность школьницы не была замечена раньше, несмотря на регулярные обследования.

Что известно на данный момент