Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
16.10.2025, 17:22

В Казахстане 14-летняя школьница родила во время урока

Новости Казахстана 0 671

В Актюбинской области расследуется шокирующий случай: 14-летняя школьница начала рожать прямо на уроке. Позже выяснилось, что предполагаемым отцом ребёнка может быть 64-летний мужчина — супруг родной бабушки девочки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Родила в классе и была срочно доставлена в больницу

Инцидент произошёл 13 октября в одной из школ Уильского района. Во время занятий у девятиклассницы начались схватки, и педагоги вызвали скорую помощь.
Девочку сначала доставили в районную больницу, а затем по линии санавиации перевезли в Актюбинский областной перинатальный центр.

Директор центра Гульшат Темирбаева рассказала, что школьница поступила вечером 14 октября уже с новорождённым ребёнком:

«Малыш доношенный, весом 2770 граммов, в удовлетворительном состоянии. Мама также под наблюдением врачей и получила всю необходимую помощь».

Поддержка психологов и семьи

Сейчас несовершеннолетняя мать и её ребёнок находятся в отдельной палате. Рядом с ними — мама девочки.
С подростком работают психологи и социальные службы, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку.

По данным медиков, девочка воспитывается в неполной семье и является старшей из трёх детей.

Подозреваемый — 64-летний муж бабушки

Департамент полиции Актюбинской области сообщил, что по подозрению в совершении преступления задержан 64-летний мужчина. Он оказался супругом бабушки школьницы и, по данным следствия, неродным дедушкой девочки.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 120, часть 4 Уголовного кодекса РК — «Изнасилование несовершеннолетней».
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вопросы к системе образования и медиков

Отдельное расследование проводится в отношении действий медицинских работников и педагогов.
Как сообщили в управлении образования Актюбинской области, девятиклассница трижды в течение года проходила медицинские осмотры — последний раз 10 сентября. Однако врачи не выявили признаков беременности.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая проверяет, почему беременность школьницы не была замечена раньше, несмотря на регулярные обследования.

Что известно на данный момент

  • Девочка родила 13 октября прямо в школе.

  • Её доставили в больницу по линии санавиации.

  • Ребёнок и мать находятся в удовлетворительном состоянии.

  • Подозреваемый — 64-летний муж бабушки школьницы, ему грозит пожизненное заключение.

  • Проводятся проверки со стороны полиции, медиков и системы образования.

