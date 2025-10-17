На границе Казахстана и России строят гигантский пункт пропуска с 32 полосами движения

Қазақ тіліне аудару

На российско-казахстанской границе активно идет модернизация пункта пропуска Бугристое , расположенного в Челябинской области, рядом с Костанайской областью Казахстана. Работы ведутся в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» , целью которого является повышение пропускной способности и сокращение времени прохождения границы, сообщает Lada.kz.

© Photo : ФГКУ Росгранстрой

Масштабная реконструкция к 2028 году

На строительной площадке задействовано более 200 специалистов и 39 единиц техники. Уже завершен монтаж металлоконструкций пяти основных зданий нового комплекса, а для персонала создан вахтовый городок.

Два раза больше транспорта — до 4 тысяч машин в сутки

После завершения реконструкции пункт пропуска сможет принимать до 4 тысяч транспортных средств в сутки, что вдвое больше нынешнего показателя. Для этого планируется:

оборудовать 32 полосы движения ;

возвести 29 зданий и сооружений ;

установить современные системы автодосмотра и видеонаблюдения ;

внедрить комплексную систему безопасности.

Все строительные работы планируется завершить в 2028 году.

Комфорт и скорость для граждан и перевозчиков

По данным ФГКУ «Росгранстрой», обновленный пункт пропуска создаст все условия для удобного и безопасного пересечения границы. Граждане, туристы и грузоперевозчики смогут проходить контроль значительно быстрее, а процесс оформления станет прозрачнее и технологичнее.

Таким образом, модернизация Бугристого станет одним из крупнейших проектов по улучшению транспортной инфраструктуры на российско-казахстанском направлении, способствуя развитию международных перевозок и укреплению экономических связей между двумя странами.