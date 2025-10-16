Покупка авто без кредита и накоплений: в Казахстане запускают новую схему

Қазақ тіліне аудару

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с членами правительства и руководителями госорганов по вопросам реализации программы экономических реформ, инициированной Президентом. Одним из ключевых направлений обсуждения стало расширение доступных финансовых инструментов для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: pixabay

Поддержка отечественного автопрома и новых покупателей

Как уточнили в правительстве, отечественные автопроизводители и банки продолжат действующие программы финансирования покупки легковых автомобилей. Однако теперь власти намерены предложить гражданам дополнительный вариант — лизинг автомобилей для физических лиц.

«Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, приобрести автомобиль смогут не только предприятия и индивидуальные предприниматели, как это было ранее, но и обычные казахстанцы, не имеющие достаточных накоплений для первоначального взноса по кредиту.

Что такое лизинг и как он работает

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду с правом выкупа. В этом случае специализированная компания покупает нужный автомобиль и передает его клиенту для пользования. Гражданин выплачивает стоимость машины равными ежемесячными платежами, а по завершении срока договора может выкупить автомобиль по остаточной цене.

По сути, лизинг можно рассматривать как альтернативу автокредиту, но с более гибкими условиями и меньшими требованиями к заемщику. В Казахстане этот инструмент до сих пор применялся в основном для бизнеса — предприятий, ИП и самозанятых, которым необходимо обновлять автопарк или оборудование.

Новые возможности для граждан

Теперь власти планируют сделать лизинг доступным для всех категорий граждан. Это позволит:

Приобрести автомобиль без значительных накоплений , в том числе без первоначального взноса;

Растянуть выплаты на несколько лет, не прибегая к стандартным банковским кредитам;

Поддержать внутренний автопром , увеличив спрос на машины местного производства;

Обеспечить граждан доступным транспортом, что особенно актуально для семей и жителей регионов.

Ожидания и перспективы программы

Эксперты считают, что внедрение потребительского лизинга может стать реальной альтернативой автокредитованию, которое в последние годы стало менее доступным из-за высоких ставок.

Кроме того, этот шаг позволит стимулировать развитие финансового сектора и повысить общий уровень мобильности населения.

Таким образом, новая программа лизинга автомобилей для физических лиц станет частью масштабных экономических реформ, направленных на повышение благосостояния граждан и расширение возможностей для обновления автопарка страны.