Бизнес с чистого листа: Казахстан отменяет налоговые проверки и штрафы для МСБ

Правительство Казахстана утвердило пакет мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях предстоящего введения нового Налогового кодекса. Решения кабмина касаются упрощения администрирования, снятия избыточных ограничений и временного «обнуления» контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина .

Упрощенный режим сохранится для большинства предпринимателей

Как сообщили в пресс-службе правительства, власти решили снизить негативное воздействие нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса.

Для этого из перечня ограничений на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации исключены избыточные позиции.

В списке запрещенных видов деятельности останутся только 44 категории, аналогично действующим правилам. Это позволит большему числу предпринимателей продолжить работу по упрощенной системе налогообложения.

«Чистый лист» с 1 января 2026 года

С начала 2026 года для микро- и малого бизнеса в Казахстане стартует новый этап налогового администрирования — «с чистого листа».

Он включает полное снятие ряда административных процедур и санкций, в том числе:

отмену налоговых проверок ;

отмену камерального контроля ;

прекращение подачи исков в суды о признании сделок, регистрации или перерегистрации недействительными.

Такие меры направлены на облегчение условий ведения бизнеса и снижение давления со стороны государственных органов.

Штрафы и пени можно будет списать

Одним из ключевых решений стало списание пеней и штрафов по налогам.

Если предприниматель погасит основную сумму задолженности до 1 апреля 2026 года, все дополнительные санкции будут аннулированы.

Кроме того, те налогоплательщики, которые превысят порог для регистрации по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.

Добровольное снятие с учета — без проверок

В рамках объявленной акции бизнес сможет пройти упрощенную процедуру снятия с учета в налоговых органах и органах юстиции.

Процесс будет проходить без проведения камеральных проверок и налоговых инспекций, что существенно сократит бюрократические барьеры.

Переход к новому Налоговому кодексу — поэтапный и мягкий

Принятые меры станут частью плавного перехода к обновленному Налоговому кодексу Казахстана.

По мнению правительства, такие шаги позволят бизнесу адаптироваться к новым правилам, снизить административную нагрузку и обеспечить прозрачное налоговое администрирование без лишнего давления на предпринимателей.