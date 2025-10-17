18+
16.10.2025, 21:05

В Казахстане остановили повышение тарифов на коммуналку до конца марта 2026 года

Новости Казахстана 0 643

По поручению Президента страны правительство Казахстана приняло меры для стабилизации экономики и снижения возможных негативных последствий проводимых реформ. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

 

Тарифы заморожены до конца первого квартала 2026 года

С 16 октября 2025 года вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей — как населения, так и бизнеса.
Ограничение будет действовать до конца первого квартала 2026 года.

«Сдерживание роста тарифов обеспечат за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы в сфере ЖКХ должны быть выполнены в установленные сроки», — уточнили в правительстве.

Поддержка уязвимых категорий населения

Для малообеспеченных граждан продолжит действовать механизм жилищной помощи. Он позволит компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг и сохранить доступность базовых условий проживания.

Борьба с ростом цен на продукты первой необходимости

Чтобы не допустить подорожания социально значимых продовольственных товаров, правительство усиливает меры ценового контроля.
В частности, будет:

  • активизирована работа стабилизационных фондов,

  • вдвое увеличено финансирование отечественных производителей сельхозпродукции,

  • реализована программа удешевления товаров из категории социально значимых.

Эти шаги, по оценке властей, позволят удержать стоимость базовых продуктов питания на стабильном уровне.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Лада! МАЭК поднял с 1 октября на всю воду и отопление. Так это поднятие аннулируют или оставят поднятые тарифы?
17.10.2025, 07:07
kolu411
kolu411
Так комуналку уже с начала года два раза поднимали.
16.10.2025, 18:39
