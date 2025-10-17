В Казахстане остановили повышение тарифов на коммуналку до конца марта 2026 года

Қазақ тіліне аудару

По поручению Президента страны правительство Казахстана приняло меры для стабилизации экономики и снижения возможных негативных последствий проводимых реформ. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: кадр YouTube

Тарифы заморожены до конца первого квартала 2026 года

С 16 октября 2025 года вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей — как населения, так и бизнеса.

Ограничение будет действовать до конца первого квартала 2026 года.

«Сдерживание роста тарифов обеспечат за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы в сфере ЖКХ должны быть выполнены в установленные сроки», — уточнили в правительстве.

Поддержка уязвимых категорий населения

Для малообеспеченных граждан продолжит действовать механизм жилищной помощи. Он позволит компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг и сохранить доступность базовых условий проживания.

Борьба с ростом цен на продукты первой необходимости

Чтобы не допустить подорожания социально значимых продовольственных товаров, правительство усиливает меры ценового контроля.

В частности, будет:

активизирована работа стабилизационных фондов,

вдвое увеличено финансирование отечественных производителей сельхозпродукции,

реализована программа удешевления товаров из категории социально значимых.

Эти шаги, по оценке властей, позволят удержать стоимость базовых продуктов питания на стабильном уровне.