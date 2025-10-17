19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время футбольного матча (видео)

Қазақ тіліне аудару

16 октября во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана между командами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз» в Алматы произошла трагедия. На 62-й минуте встречи 19-летний полузащитник Диас Тулеу внезапно упал на газон во время атаки своей команды. К футболисту сразу подбежал врач, после чего его унесли с поля на носилках. На видеозаписи трансляции видно, что в тот момент игрок оставался в сознании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал « Спорт Шредингера » .

Фото: ФК «Хан-Тенгри»

Официальное подтверждение смерти

Игра началась в 18:00, а спустя три часа Казахстанская федерация футбола (КФФ) подтвердила смерть спортсмена. При этом причина трагедии пока не названа.

Генеральный секретарь КФФ Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир вылетели в Алматы для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщили в федерации, в ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая проведет официальное расследование инцидента совместно с компетентными органами.

Карьера молодого игрока

Диас Тулеу был воспитанником футбольного клуба «Кайрат» и выступал на позиции левого полузащитника. В 2024 году он перешел в «Хан-Тенгри», где быстро зарекомендовал себя как перспективный спортсмен.

За прошлый сезон в Первой лиге Тулеу провел 26 матчей, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету — 19 игр и один ассист, а также три матча в Кубке Казахстана.

Серия трагических потерь

Смерть Диаса Тулеу стала уже третьей трагедией в казахстанском футболе за последний месяц.

23 сентября погибла 19-летняя футболистка столичного клуба «Женис» Виктория Кайсаринова — девушка попала в ДТП на трассе Павлодар – Астана.

12 октября трагически скончался 15-летний игрок клуба «Актобе» вместе с бабушкой и двоюродным братом. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Реакция спортивного сообщества

Новость о смерти молодого полузащитника вызвала шок в футбольных кругах Казахстана. Коллеги и болельщики выражают соболезнования родным Диаса Тулеу, называя его «талантливым, дисциплинированным и доброжелательным игроком».

Видео момента, когда футболиста «Хан-Тенгри» уносили с поля, опубликовано на портале Sports.kz.