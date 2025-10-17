Шли наугад по степи и говорили на арабском: кто эти иностранцы, задержанные на границе Казахстана?

Қазақ тіліне аудару

В Актюбинской области сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан, которые незаконно пересекли казахстанскую границу и направлялись в Россию. Нарушителей заметили недалеко от границы, когда они шли пешком и разговаривали на арабском языке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Нарушители пытались попасть в Россию в обход пропускного пункта

Инцидент произошел вблизи села Карабутак. Пограничный наряд обратил внимание на двух мужчин без документов, которые двигались в сторону российской границы вне установленных пунктов пропуска.

При проверке выяснилось, что задержанные являются гражданами иностранного государства, въехавшими в Казахстан незаконно.

Суд принял решение о выдворении

После разбирательства суд признал обоих мужчин виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначено административное наказание в виде выдворения за пределы Казахстана с последующим запретом на въезд в страну.

В настоящее время иностранцы помещены в специализированный приемник для дальнейшего исполнения решения суда.

Усиленный контроль на границе

В полиции подчеркнули, что подобные случаи фиксируются не впервые. В регионе действует усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства и пограничного режима.

Правоохранительные органы напоминают: пересечение государственной границы допускается только в установленных пунктах пропуска и при наличии необходимых документов.