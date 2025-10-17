Минторговли: доступная говядина появится во всех областях Казахстана

Қазақ тіліне аудару

В Министерстве торговли и интеграции сообщили о запуске масштабной программы по обеспечению регионов страны доступной говядиной. Мера направлена на стабилизацию цен и поддержку населения в условиях роста стоимости продовольствия, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Поддержка продовольственной безопасности

По данным ведомства, поставки удешевленного мяса будут организованы по всей республике. Главная цель – обеспечить казахстанцев качественной и при этом доступной по цене продукцией. Программа охватит как крупные города, так и отдаленные районы, где наблюдается повышенный спрос на мясо.

Контроль цен и логистики

Министерство торговли совместно с местными исполнительными органами разработало механизм, который позволит избежать ценовых спекуляций и сбоев в поставках. В частности, поставки будут осуществляться через социально-предпринимательские корпорации и стабфонды, что обеспечит прозрачность и равномерное распределение мяса между регионами.

Производители и партнеры

Поставки будут осуществляться отечественными мясоперерабатывающими предприятиями, участвующими в государственной программе продовольственной стабильности. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется качеству мяса, соблюдению санитарных норм и безопасности при транспортировке.

Цель — доступные цены для населения

Как отмечают в Минторговли, данная инициатива позволит удержать цены на говядину на приемлемом уровне и снизить нагрузку на семейные бюджеты. В дальнейшем аналогичный подход может быть применен и к другим видам продовольствия — птице, муке, овощам и молочным продуктам.

Перспективы программы

Реализация программы станет частью комплексных мер правительства по стабилизации социально значимых товаров. По словам представителей министерства, ожидается, что уже к концу года доступная говядина появится во всех торговых сетях и рынках страны.