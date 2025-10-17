Новые правила получения водительских прав в Казахстане: ключевые изменения

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане стартовал пилотный проект, переводящий процесс получения и замены водительских удостоверений полностью в цифровой формат. Новая инициатива направлена на упрощение процедур и сокращение времени оформления документов для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Совместный приказ о цифровизации услуг

Пилотный проект реализован на основе совместного приказа:

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 октября 2025 года № 751;

Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 7 октября 2025 года № 504.

Документ официально вступил в силу с 16 октября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Проект охватывает две ключевые услуги:

Подачу заявлений на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате; Замену водительских удостоверений исключительно через портал «электронного правительства» и другие объекты информатизации.

Полный переход на электронный формат

Алгоритм пилотного проекта предусматривает полный перевод процесса в цифровой формат. Для получения водительского удостоверения впервые заявитель проходит 18 этапов, начиная с выбора услуги на электронной платформе и заканчивая получением документа.

Основные шаги процедуры:

Выбор услуги и авторизация

Заявитель выбирает соответствующую услугу на платформе и проходит авторизацию через государственные системы. Автоматическая проверка данных

Система проверяет: наличие ранее выданного удостоверения;

возможные ограничения к сдаче экзаменов;

наличие медицинской справки по форме 073/у;

сведения из наркологического и психиатрического диспансеров;

информацию о завершении обучения в автошколе и количестве попыток сдачи экзаменов. Бронирование экзаменов и оплата

После успешного прохождения всех проверок пользователю предоставляется возможность: забронировать дату и время теоретического и практического экзаменов;

оплатить госпошлину онлайн;

оформить заявку на получение удостоверения. Получение водительского удостоверения

Готовый документ выдается в Центрах обслуживания населения (ЦОН). Там же производится фотографирование для удостоверения.

Исключение офлайн-процедур

Важно отметить, что прием заявлений через филиалы Государственной корпорации не осуществляется. Все этапы получения и замены водительских удостоверений выполняются исключительно онлайн, что обеспечивает полную цифровизацию сервиса и сокращает необходимость посещения государственных учреждений.