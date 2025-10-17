Новые правила получения водительских прав в Казахстане: ключевые изменения

В Казахстане стартовал пилотный проект, переводящий процесс получения и замены водительских удостоверений полностью в цифровой формат. Новая инициатива направлена на упрощение процедур и сокращение времени оформления документов для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.
Пилотный проект реализован на основе совместного приказа:
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 октября 2025 года № 751;
Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 7 октября 2025 года № 504.
Документ официально вступил в силу с 16 октября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Проект охватывает две ключевые услуги:
Подачу заявлений на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате;
Замену водительских удостоверений исключительно через портал «электронного правительства» и другие объекты информатизации.
Алгоритм пилотного проекта предусматривает полный перевод процесса в цифровой формат. Для получения водительского удостоверения впервые заявитель проходит 18 этапов, начиная с выбора услуги на электронной платформе и заканчивая получением документа.
Выбор услуги и авторизация
Заявитель выбирает соответствующую услугу на платформе и проходит авторизацию через государственные системы.
Автоматическая проверка данных
Система проверяет:
наличие ранее выданного удостоверения;
возможные ограничения к сдаче экзаменов;
наличие медицинской справки по форме 073/у;
сведения из наркологического и психиатрического диспансеров;
информацию о завершении обучения в автошколе и количестве попыток сдачи экзаменов.
Бронирование экзаменов и оплата
После успешного прохождения всех проверок пользователю предоставляется возможность:
забронировать дату и время теоретического и практического экзаменов;
оплатить госпошлину онлайн;
оформить заявку на получение удостоверения.
Получение водительского удостоверения
Готовый документ выдается в Центрах обслуживания населения (ЦОН). Там же производится фотографирование для удостоверения.
Важно отметить, что прием заявлений через филиалы Государственной корпорации не осуществляется. Все этапы получения и замены водительских удостоверений выполняются исключительно онлайн, что обеспечивает полную цифровизацию сервиса и сокращает необходимость посещения государственных учреждений.
Комментарии0 комментарий(ев)