Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
17.10.2025, 07:53

Новые правила получения водительских прав в Казахстане: ключевые изменения

В Казахстане стартовал пилотный проект, переводящий процесс получения и замены водительских удостоверений полностью в цифровой формат. Новая инициатива направлена на упрощение процедур и сокращение времени оформления документов для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Совместный приказ о цифровизации услуг

Пилотный проект реализован на основе совместного приказа:

  • Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 октября 2025 года № 751;

  • Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 7 октября 2025 года № 504.

Документ официально вступил в силу с 16 октября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Проект охватывает две ключевые услуги:

  1. Подачу заявлений на получение водительского удостоверения впервые в онлайн-формате;

  2. Замену водительских удостоверений исключительно через портал «электронного правительства» и другие объекты информатизации.

Полный переход на электронный формат

Алгоритм пилотного проекта предусматривает полный перевод процесса в цифровой формат. Для получения водительского удостоверения впервые заявитель проходит 18 этапов, начиная с выбора услуги на электронной платформе и заканчивая получением документа.

Основные шаги процедуры:

  1. Выбор услуги и авторизация
    Заявитель выбирает соответствующую услугу на платформе и проходит авторизацию через государственные системы.

  2. Автоматическая проверка данных
    Система проверяет:

    • наличие ранее выданного удостоверения;

    • возможные ограничения к сдаче экзаменов;

    • наличие медицинской справки по форме 073/у;

    • сведения из наркологического и психиатрического диспансеров;

    • информацию о завершении обучения в автошколе и количестве попыток сдачи экзаменов.

  3. Бронирование экзаменов и оплата
    После успешного прохождения всех проверок пользователю предоставляется возможность:

    • забронировать дату и время теоретического и практического экзаменов;

    • оплатить госпошлину онлайн;

    • оформить заявку на получение удостоверения.

  4. Получение водительского удостоверения
    Готовый документ выдается в Центрах обслуживания населения (ЦОН). Там же производится фотографирование для удостоверения.

Исключение офлайн-процедур

Важно отметить, что прием заявлений через филиалы Государственной корпорации не осуществляется. Все этапы получения и замены водительских удостоверений выполняются исключительно онлайн, что обеспечивает полную цифровизацию сервиса и сокращает необходимость посещения государственных учреждений.

