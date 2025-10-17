Пьяное такси: в Казахстане "поймали" 268 водителей в нетрезвом состоянии и тысячи машин без техосмотра

Масштабные рейды по всей стране выявили тревожные нарушения среди водителей такси, создавая угрозу безопасности на дорогах Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля совместно с административной полицией при координации Главной транспортной прокуратуры провёл масштабные проверки по всей стране.
Главная цель акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности пассажиров.
В ходе рейдов инспекторы зафиксировали более 13,6 тыс. нарушений, среди которых:
1 167 — нарушения правил перевозки пассажиров и багажа;
394 — нелегальные перевозки (в основном такси);
1 962 — отсутствие техосмотра или несоответствие техническим требованиям.
Особое внимание уделялось автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima и др.) — зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.
Инспекторы отметили тревожную тенденцию: некоторые водители такси выполняют до шести междугородных рейсов в день, грубо нарушая режим труда и отдыха.
«Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения», — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.
В ходе рейдов также выявлены:
268 водителей в состоянии алкогольного опьянения;
2 506 случаев использования телефона за рулём.
Эти нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров и других участников дорожного движения.
Власти Казахстана заявили, что контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме, а водителей, нарушающих правила, ждут строгие санкции.
Акция «Перевозчик» направлена не только на наказание нарушителей, но и на формирование культуры безопасной перевозки пассажиров в стране.
