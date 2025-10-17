Пьяное такси: в Казахстане "поймали" 268 водителей в нетрезвом состоянии и тысячи машин без техосмотра

Қазақ тіліне аудару

Масштабные рейды по всей стране выявили тревожные нарушения среди водителей такси, создавая угрозу безопасности на дорогах Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Республиканская акция «Перевозчик» — ради безопасности пассажиров

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля совместно с административной полицией при координации Главной транспортной прокуратуры провёл масштабные проверки по всей стране.

Главная цель акции — профилактика дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности пассажиров.

Масштаб нарушений шокирует

В ходе рейдов инспекторы зафиксировали более 13,6 тыс. нарушений, среди которых:

1 167 — нарушения правил перевозки пассажиров и багажа;

394 — нелегальные перевозки (в основном такси);

1 962 — отсутствие техосмотра или несоответствие техническим требованиям.

Особое внимание уделялось автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima и др.) — зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.

Таксисты на пределе: по пять–шесть рейсов в день

Инспекторы отметили тревожную тенденцию: некоторые водители такси выполняют до шести междугородных рейсов в день, грубо нарушая режим труда и отдыха.

«Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения», — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Алкоголь, телефоны и риск аварий

В ходе рейдов также выявлены:

268 водителей в состоянии алкогольного опьянения;

2 506 случаев использования телефона за рулём.

Эти нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров и других участников дорожного движения.

Контроль не ослабеет

Власти Казахстана заявили, что контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме, а водителей, нарушающих правила, ждут строгие санкции.